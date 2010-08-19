职称论文发表价格是如何规定的

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-02 16:39

职称论文发表价格是如何规定的?在论文发表中，价格问题是大家首要关注的焦点问题，职称论文发表价格是多方面因素影响的，首先要看文章的字数，字数越多，所占版面就多，需要支付的版面费就多，其次要看刊物的级别，不同级别的刊物费用是不同的，少则几百，多则上千块，级别越高费用越高，核心期刊的发表费用多在数万元。

一般我们参评中级职称，论文写作发表并不难，字数不要太长也不要太短，一般来说如果发表国家级刊物字数在4000-5000左右，如果是评高级发表核心期刊，字数就略多一些了，字数在6000-8000为宜，在选刊物根据个人晋职要求，一般来说，初级职称发表省级刊物就可以了，价格也就会要低些，如果是中高级职称可以考虑发表国家级或更好刊物。