燃气管道材料方面学术期刊推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-02 16:13

城市燃气管道系统的建设是市政工程的一个重要部分，是关系民生的重要工程，城市燃气管道系统的安全管理工作不容忽视，在工程建设的各个环节，设计审核、验收、监督检查等环节都要做好管理工作，这需要从事管道管理与施工的技术人员自身有过硬的技术和专业素质，通过职称评审就可以提升相关人员的专业素质，职称论文也是提高专业理论知识水平的重要途径，燃气管道材料方面学术期刊推荐：

《城市燃气》(月刊)创刊于1992年，由住房和城乡建设部主管，中国城市燃气协会主办。以提高城市燃气技术水平，推动城市燃气行业管理为宗旨。宣传党和国家发展城市燃气的方针政策和有关法规;交流城市燃气规划建设、输配供应、安全管理、经营服务、设备生产、企业改制的经验;探讨气源、输配、燃烧与应用新技术;普及城市燃气的基本知识;报道各地城市燃气建设和发展动态;介绍协会活动及会员单位概况;提供国外燃气发展信息，介绍国外先进技术。本刊自办发行，欢迎广大读者订阅。

《管道技术与设备》是国内外公开发行的国家级优秀科技期刊、中国科技论文统计用刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中文科技期刊数据库收录期刊、中国石油文献数据库收录期刊，是中国管道行业综合性、实用性技术期刊。

《煤气与热力》杂志为中国市政工程华北设计研究总院等单位主办的中国城市燃气学会会刊(中国土木工程学会城市燃气分会会刊)，是国内外公开发行的技术性期刊。办刊目的是促进我国城市燃气与城市供热技术的发展与提高。

城市燃气管道施工需要建立科学规范的管理制度和施工技术标准，技术人员也可以以此为切入点进行论文的写作，有关于论文写作的问题和疑惑欢迎咨询鸣网在线编辑。