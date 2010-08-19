燃气管道材料方面学术期刊推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-02 16:13
城市燃气管道系统的建设是市政工程的一个重要部分，是关系民生的重要工程，城市燃气管道系统的安全管理工作不容忽视，在工程建设的各个环节，设计审核、验收、监督检查等环节都要做好管理工作，这需要从事管道管理与施工的技术人员自身有过硬的技术和专业素质，通过职称评审就可以提升相关人员的专业素质，职称论文也是提高专业理论知识水平的重要途径，燃气管道材料方面学术期刊推荐：
《城市燃气》(月刊)创刊于1992年，由住房和城乡建设部主管，中国城市燃气协会主办。以提高城市燃气技术水平，推动城市燃气行业管理为宗旨。宣传党和国家发展城市燃气的方针政策和有关法规;交流城市燃气规划建设、输配供应、安全管理、经营服务、设备生产、企业改制的经验;探讨气源、输配、燃烧与应用新技术;普及城市燃气的基本知识;报道各地城市燃气建设和发展动态;介绍协会活动及会员单位概况;提供国外燃气发展信息，介绍国外先进技术。本刊自办发行，欢迎广大读者订阅。
《管道技术与设备》是国内外公开发行的国家级优秀科技期刊、中国科技论文统计用刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中文科技期刊数据库收录期刊、中国石油文献数据库收录期刊，是中国管道行业综合性、实用性技术期刊。
《煤气与热力》杂志为中国市政工程华北设计研究总院等单位主办的中国城市燃气学会会刊(中国土木工程学会城市燃气分会会刊)，是国内外公开发行的技术性期刊。办刊目的是促进我国城市燃气与城市供热技术的发展与提高。
城市燃气管道施工需要建立科学规范的管理制度和施工技术标准，技术人员也可以以此为切入点进行论文的写作，有关于论文写作的问题和疑惑欢迎咨询鸣网在线编辑。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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中南民族大学学报(人文社会科学版)级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:1672-433X
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单位：国家民族事务委员会中南民族大学学报(人文社会科学版)
中国印刷与包装研究级别：北大核心
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中央民族大学学报(哲学社会科学版)级别：南大核心
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自然级别：北大核心
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自然科学进展级别：北大核心
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农业考古级别：北大核心
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国际刊号:1006-2335
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
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国内刊号:CN 11-2961/D
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单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
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国内刊号:CN 23-1393/TD
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》