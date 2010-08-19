湖南评高工发表一篇论文可以吗
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-02 15:46
有作者问到湖南评高工发表一篇论文可以吗?高工对论文发表的要求相对要高一些，值发表一篇论文恐怕是不能达标，因为一般高工评审至少要求发表两篇以上论文，字数也要保证在3000字以上才行，可以说这是最基本的要求了，如果这个标准都不能满足，高工评审恐怕是无法拿下了。
有不少行业的高工还需要发表核心期刊论文，那么高工评审到底需要准备几篇论文呢?现在评审职称的人数越来越多，而高工的评审竞争还是很激烈的，名额有限，但是申报的人数却很多，所以，如果我们只是简单发表两篇普刊论文的话，可以说是没有多大优势的，大部分参评者都会做这样的准备，如果是发表普刊论文，建议大家最好准备3篇以上，如果有精力有能力兼顾，最好能有一篇核心期刊论文，这样胜算的砝码就大了，核心论文在评审中的做用还是比较大的。
湖南评高工发表期刊推荐：《中南公路工程》于1975年创刊，是中国公路行业综合技术类科学技术期刊。同时也是“公路运输类中文核心期刊”、“中国科技论文统计源期刊”和“中南公路科技情报网网刊”。专门刊载道路、桥梁及交通工程的理论研究与工程应用文章。包括公路、桥梁、结构理论、路面、路基、人工结构物、线路勘测设计、计算机应用等内容。
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