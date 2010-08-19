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农业科技史文章适合那些杂志发

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-02 15:23

 　　我国自古以来就是农业大国，农业发展历史源远流长，据考证，我国农业有着长达八九千年的发展历史，所以我国也是世界农业的发源地，不少专家和学者都致力于农业发展史的研究，农业科技史文章适合那些杂志发?可以发表农业史的专业期刊，也可以发表一些综合性的文史研究期刊，以下期刊供参考：

　　《中国农史》农业期刊发表，是由国家教育部主管，国家一级学会中国农业历史学会和中国农业科学院、南京农业大学中国农业遗产研究室联合主办的农业历史专业学术性刊物。是国内农史权威杂志、三大经济史杂志之一，全国中文核心期刊、中国人文社会科学历史类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、美国《史学文摘》杂志摘录期刊。

中国农史

　　《自然科学史研究》(季刊)(前身是1958年创办的《科学史集刊》)1982年创刊，是由中国科学院自然科学史研究所、中国科学技术史学会主办的在科学史、技术史和医学史领域惟一国家级的多学科综合性刊物。获奖情况：中国科学院优秀科技期刊奖。

自然科学史研究

　　《湖南农业大学学报》(自然科学版)于1956年创刊，系美国CA、俄罗斯AJ、英国CABI、日本JST、中国CSCD、中国生物学文摘、中国农业文摘来源期刊和中国学术期刊(光盘版)、中国期刊网、“万方”、“维普”等全文上网数据库收录期刊;中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国农业核心期刊、中国期刊方阵“双百”期刊。

湖南农业大学学报

　　我国农业发生最早的地区是黄河流域和长江流域，随着技术的发展，农业发展模式也在随之改变，如果作者想了解更多适合农业史论文发表的刊物，可以登陆鸣网进行搜索与查询，也可以直接咨询在线编辑。

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