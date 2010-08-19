升职称需要什么期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-01 16:31

升职称需要什么期刊?评职称就必须要发表数篇职称论文，在职称论文发表过程中，发表刊物的选择至关重要，不少作者写论文不在话下，但是文章就是迟迟不能见刊发表，很可能问题就出在刊物选择这里了，刊物的选择与作者所评审职称级别息息相关，不同级别的职称对论文发表刊物的要求不同，总的来说就是职称级别越高，所要求发表的刊物级别就越高，在选择刊物时，除了选择合适级别的刊物很关键外，发表时间也提醒大家注意：

杂志一般是定期出刊，但不定期截稿，部分投稿较多的杂志截稿会比出刊时间提前2-4个月。因此，有稿件或是审核后要进行修改的文章，请作者朋友一定抓紧修改。核心期刊更是要特别注意了，你提前个一年两年准备是很有必要的。需要特别提醒的是很多作者朋友以为通知书下来了就可以高枕无忧了，版面费总是拖延，耽误的只是你自己的文章发表的时间。因为编辑部只有版面费到账了，你发表文章在哪期才真正定下来。

总之选择刊物，一定要有针对性，级别专业相符一般不会有什么问题，另外需要警惕假刊，有些作者因为禁不住低价的诱惑上了假刊的当，最终文章的是无效的，根本不能用来评职称，浪费钱财是小事，耽误职称晋升就遗憾了，只能等来年了，所以，一定要仔细辨别。