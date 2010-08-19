晋水利工程副高职称有哪些条件

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-01 16:02

水是人类生存发展的根本能源，而且水是不可再生资源，十分宝贵，也正是因此，水资源需要合理利用，无论是淡水资源还是海水资源，水利工程就是对水资源调节和分配的工程，合理满足人们生产生活的需要，同时对水资源生态平衡也达到一定的保护作用，近些年我国水利工程建设发展迅速，这得益于水利工程建设有一支高水平的人才队伍，水利工程师的职称设置正高级对应教授级高级工程师，副高级对应高级工程师，中级对应工程师，初级有助理工程师和技术员，晋水利工程副高职称有哪些条件?

学历、资历条件具备下列条件之一：

(一)获博士学位，从事本专业技术工作，取得工程师资格后，受聘工程师职务2年以上。

(二)获大学本科毕业以上学历或学士以上学位，从事本专业技术工作，取得工程师资格后，受聘工程师职务5年以上。

(三)大学专科毕业，从事本专业技术工作20年以上，取得工程师资格后，受聘工程师职务5年以上。

(四)虽不具备上述学历，但取得工程师资格后，受聘工程师职务5年以上;或具备上述学历(学位)，取得工程师资格后，受聘工程师职务3年以上。任现职期间，并具备下列条件之二项：

1.国家或省批准的有突出贡献专家称号者。

2.国家级发明奖、自然科学奖、科技进步奖获奖项目的主要完成人;或省(部)级自然科学奖、科技进步奖获奖项目的主要完成人;或省(部)级优秀设计奖、优质工程奖、优秀勘察奖二等奖以上获奖项目的主要完成人;或市(厅)级科技进步奖一等奖获奖项目的主要完成人。(以奖励证书为准)

3.担任大、中型工程项目中的本专业技术负责人，完成大型工程一项或中型工程二项以上，成果质量较好，并取得较显著的经济效益。

论文、著作条件

任现职期间，公开发表、出版本专业有较高水平的，论文(第一作者)。著作(主要编著者)，具备下列条件之一：

(一)出版著作1部，以及在省级以上专业期刊发表论文1篇以上。

(二)在省级以上专业期刊发表论文2篇以上。

(三)在国际或全国学术会议宣读论文2篇以上，或在省级学术会议宣读的获奖论文2篇以上。

(四)在省级以上专业期刊发表论文1篇以上，以及解决复杂技术问题而撰写的有较高水平的专项技术分析报告或有较高水平的重大项目的立项研究(论证)报告2篇以上。

水利工程师是从事水利工程施工、运行与管理工作的专业技术人员，想要成为高级别的水利工程师就必须在自己的工作岗位兢兢业业，做好工作经验与实践的积累，同时也要不断总结提升，积累到位了，评审自然就通过了。

水利工程副高职称发表期刊：《水利天地》水利工程师论文发表杂志，创刊于1984年，由黑龙江省水利厅主办。科技水利刊物。以宣传水利方针，交流改革经验，普及水利知识，为农村发展商品生产服务，为国民经济全局服务。