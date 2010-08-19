有关行业监管的论文期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-01 15:30

行业监管就是秉承公开透明的原则，对行业内各个主体和事务进行管理、检查、审核，以使整个行业实现发展目标，各个行业都需要进行行业监管，整个行业才能平稳健康发展下去，行业监管领域内的管理人才要想实现个人的晋升，参评职称也是必不可少的，从事这些管理工作的人员通常撰写的都是管理类论文，那么有关行业监管的论文期刊有哪些?

《中国食品药品监管》(月刊)创刊于2003年，由国家食品药品监督管理局主管、中国医药报社主办。是当前中国优秀时政期刊和最具权威的食品药品监管行业的国家级刊物;各级食品药品监管检验部门必备读物;各类食品药品生产经营企业开卷有益;开门办刊，兼收并蓄，追求格调，打造精品。

《金融监管研究》Financial Regulation Research(月刊)2012年创刊，当前全球金融监管改革进一步深入，新的监管思潮不断涌现，为进一步推动金融监管研究，创建一个理论研究、业务探讨、成果交流和信息传播的全新平台，经国家新闻出版总署批准已正式创刊，面向国内公开发行。

《中国价格监管与反垄断》国家级价格监管研究期刊，创刊于1991年，是经国家新闻出版总署批准，由国家发展和改革委员会主管，中国价格协会主办的惟一专门宣传报道、研究探讨价格监督检查工作的中央级刊物。主要内容是：宣传党和国家的价格政策;反映全国价格监督检查工作的部署和要求;报道各地价格监督检查动态和工作经验。

行业监管的论文写作应当与目前监管工作相联系，理论的研究应当对实际工作有一定指导和借鉴的意义，如果是纯理论研究的文章就要注意文章的选题，选题要有一定新意和创新，这样文章才有可读性。