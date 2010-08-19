律师的发表的省级刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-01 15:05
随着经济的不断发展进步，我国法制建设也迎来新阶段，法制建设离不开法律人才的支持，律师就是这样关键的人才，律师也是我国法律事业的代表，在我国社会生活有着重要的地位和作用，律师的职业道德和业务素质也关系着整个法律事业的发展，律师职称晋升就是提升律师自身业务素质的重要途径，律师的发表的省级刊物有哪些?
《公民与法》(法学版)为国家新闻出版总署批准的面向国内外公开出版发行的专业法学期刊。《公民与法》(法学版)目标是以打造国内一流的法学学术期刊。《公民与法》(法学版)的宗旨是以服务法律实践。
《中国刑事法杂志》的办刊宗旨：是坚持以学术为重，以研究刑事法领域的前沿理论和司法实践中的突出问题为己任，突出理论性和实践性的有机结合。国际标准刊号：ISSN1007-9017;国内统一刊号：CN11-3891/D;邮发代号：82-815：主管单位：最高人民检察院;主办单位：最高人民检察院检察理论研究所;周期：月刊。
《法制与经济》杂志是由广西日报社主管主办的省级综合性刊物，创办于1992年。从2006年1月始，下半月刊改版为综合性学术理论刊物。本刊以宣传党的路线、方针、政策，推进改革，研究建设具有中国特色的社会主义问题，繁荣社会科学理论为宗旨;以研究的现实性、理论性、探讨性、实践性、地方性的办刊特色。
律师职称级别越高评审难度就越大，高级别的律师职称评审难度常常困扰着广大律师，精通业务的律师是我国法治社会发展所需要的高级人才，所以律师想要实现自身的价值，在岗位有更好的发展，走职称评审这条路是必然的。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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