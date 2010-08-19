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律师的发表的省级刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-08-01 15:05

 　　随着经济的不断发展进步，我国法制建设也迎来新阶段，法制建设离不开法律人才的支持，律师就是这样关键的人才，律师也是我国法律事业的代表，在我国社会生活有着重要的地位和作用，律师的职业道德和业务素质也关系着整个法律事业的发展，律师职称晋升就是提升律师自身业务素质的重要途径，律师的发表的省级刊物有哪些?

　　《公民与法》(法学版)为国家新闻出版总署批准的面向国内外公开出版发行的专业法学期刊。《公民与法》(法学版)目标是以打造国内一流的法学学术期刊。《公民与法》(法学版)的宗旨是以服务法律实践。

公民与法

　　《中国刑事法杂志》的办刊宗旨：是坚持以学术为重，以研究刑事法领域的前沿理论和司法实践中的突出问题为己任，突出理论性和实践性的有机结合。国际标准刊号：ISSN1007-9017;国内统一刊号：CN11-3891/D;邮发代号：82-815：主管单位：最高人民检察院;主办单位：最高人民检察院检察理论研究所;周期：月刊。

中国刑事法杂志

　　《法制与经济》杂志是由广西日报社主管主办的省级综合性刊物，创办于1992年。从2006年1月始，下半月刊改版为综合性学术理论刊物。本刊以宣传党的路线、方针、政策，推进改革，研究建设具有中国特色的社会主义问题，繁荣社会科学理论为宗旨;以研究的现实性、理论性、探讨性、实践性、地方性的办刊特色。

法制与经济

　　律师职称级别越高评审难度就越大，高级别的律师职称评审难度常常困扰着广大律师，精通业务的律师是我国法治社会发展所需要的高级人才，所以律师想要实现自身的价值，在岗位有更好的发展，走职称评审这条路是必然的。

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