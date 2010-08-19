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电厂里的中级职称评定条件是什么

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-31 16:42

 　　电力是基础能源，是社会发展的重要能源之一，我国电力事业近些年突飞猛进，电力系统建设不断完善与提升，这些都得益于我国电力人才队伍的不断壮大，电力事业的发展必须有一支高素质的专业队伍来保障，电力工程师就是这样的技术人才，电力工程师也设有助理工程师、工程师、高级工程师三个级别，一般正常职称评定条件是本科毕业满一年可直接认定助理工程师，助理满4年评审工程师，电厂里的中级职称评定条件是什么?

变流技术与电力牵引

　　(1)大学本科毕业，从事专业技术工作五年以上，担任助理职务四年以上。

　　(2)大学专科毕业，从事专业技术工作六年以上，担任助理职务四年以上。

　　(3)中专(高中)毕业，从事专业技术工作十年以上，担任助理职务四年以上。

　　(4)初中以下学历人员须从事专业技术工作十五年以上，担任助理职务四年以上。

　　申报材料清单

　　1.《专业技术职务评审表》(中、初级一式两份)、附件表(一式一份);正表中主要工作业绩一栏要填写详细、具体。

　　2.上一年度的《专业技术人员考核登记表》。

　　3.专业论文和业务工作总结。

　　专业论文要求：

　　(1)必须亲自撰写，不得抄袭。

　　(2)要结合本人工作和岗位实际。

　　(3)字数不少于 3000 字。

　　业务工作总结要求：

　　(1)要把自己工作的经历写清楚。

　　(2)要把负责或参与的主要项目写清楚。

　　(3)要把发表的论文或取得了哪些主要成果、奖励写清楚。

　　(4)字数不少于 1500 字。

　　4.交验毕业证、初级职称证原件。

　　5.《专业技术人员水平能力测试合格证》;

　　6.其它能反映本人工作能力和重要业绩的相关材料。

　　7.一寸彩照6张，身份证，学历证复印件各两份。

　　电力工程师发表期刊推荐：《变流技术与电力牵引》是变流技术国家工程研究中心和株洲电力机车研究所联合主办的一种国内外公开发行的科技期刊，创刊于1978年， 其前身是《电力牵引快报》。20多年来，承蒙各级领导专家的关怀与帮助，以及广大读者的支持与偏爱。作为报道国内外变流技术和电力牵引最新研究成果、跟踪相关技术的发展动向的主要刊物，秉承"报道及时、技术超前、印刷精美"的刊物特色，为我国变流技术和电力牵引领域的发展服务。

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