可以发表物理论文的期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-31 16:09
物理学是一门基础的自然科学，物理学对人类社会的发展产生了极为深远的影响，人们对物理学的掌握与运用也改变了人们的生产方式和生活方式，物理学也影响着其他学科，物理学也是一门生机勃勃的开放学科，与其他学科相互交融，物理的发展离不开专家学者和科研工作者，可以发表物理论文的期刊有哪些?
《工程地球物理学报》本刊主要刊登工程、环境地球物理的新理论、新方法、新技术;重磁、地震、电磁法、地质雷达、核磁共振等方法的应用新成果;工程勘察(尤其是国家重大、重点工程)和环境勘察中的新技术新成果;GPS、GIS、RS技术应用新方法新领域;地球物理资料采集、资料处理和反演方面的新进展;以及适用于工程和环境领域的地球物理仪器等方面的学术论文，稿件要求具有较高的学术水平或重要的工程应用价值。
《工程热物理学报》创刊于1980年，双月刊，大16开，每期180页。它是技术科学学术性刊物, 其办刊宗旨是按照党的科技方针政策和出版方针反映我国工程热物理学科的科技成果, 传播科技信息, 积极开展国内学术交流,发现和培养科技人才，推动科学技术向生产力转化，促进我国科学技术和国民经济建设的发展，为实现具有中国特色的社会主义四个现代化服务。
《高压物理学报》是我国高压物理领域唯一的专业性学术刊物，在国内外公开发行。力求及时报道高压物理学科基础理论和应用研究方面具有创新性、高水平、有重要意义的研究成果，读者对象为国内外科技工作者。征稿内容为动态及静态高压技术，人工合成新材料，高温高压下材料的力学、光、电、磁等特性以及物质微观结构的研究，动态及静态高压研究中的测试技术，高温高压下的相变，高温高压物态方程等。
物理类的刊物不在少数，有不少质量都比较高，专业性也很强，物理论文本身就是专业性很强的论文，如果作者不知如何写作物理论文，不妨咨询鸣网在线编辑，编辑会提供有针对性的写作指导。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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