可以发表物理论文的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-31 16:09

物理学是一门基础的自然科学，物理学对人类社会的发展产生了极为深远的影响，人们对物理学的掌握与运用也改变了人们的生产方式和生活方式，物理学也影响着其他学科，物理学也是一门生机勃勃的开放学科，与其他学科相互交融，物理的发展离不开专家学者和科研工作者，可以发表物理论文的期刊有哪些?

《工程地球物理学报》本刊主要刊登工程、环境地球物理的新理论、新方法、新技术;重磁、地震、电磁法、地质雷达、核磁共振等方法的应用新成果;工程勘察(尤其是国家重大、重点工程)和环境勘察中的新技术新成果;GPS、GIS、RS技术应用新方法新领域;地球物理资料采集、资料处理和反演方面的新进展;以及适用于工程和环境领域的地球物理仪器等方面的学术论文，稿件要求具有较高的学术水平或重要的工程应用价值。

《工程热物理学报》创刊于1980年，双月刊，大16开，每期180页。它是技术科学学术性刊物, 其办刊宗旨是按照党的科技方针政策和出版方针反映我国工程热物理学科的科技成果, 传播科技信息, 积极开展国内学术交流,发现和培养科技人才，推动科学技术向生产力转化，促进我国科学技术和国民经济建设的发展，为实现具有中国特色的社会主义四个现代化服务。

《高压物理学报》是我国高压物理领域唯一的专业性学术刊物，在国内外公开发行。力求及时报道高压物理学科基础理论和应用研究方面具有创新性、高水平、有重要意义的研究成果，读者对象为国内外科技工作者。征稿内容为动态及静态高压技术，人工合成新材料，高温高压下材料的力学、光、电、磁等特性以及物质微观结构的研究，动态及静态高压研究中的测试技术，高温高压下的相变，高温高压物态方程等。

物理类的刊物不在少数，有不少质量都比较高，专业性也很强，物理论文本身就是专业性很强的论文，如果作者不知如何写作物理论文，不妨咨询鸣网在线编辑，编辑会提供有针对性的写作指导。