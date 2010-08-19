论文被录用会通知吗

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-31 15:44

有作者问到论文被录用会通知吗?一般的杂志社录用作者的文章都会给作者录用通知的，有的是邮寄纸质通知书，有的则是通过电子邮箱回复，目前，通过电子邮箱回复作者的比较常见，毕竟现在大部分作者投稿就是通过邮箱投稿的，作者受到录用通知说明文章已经达到杂志社的要求，可以安排见刊发表了，但具体的发表时间也并非就是下一期杂志，具体还要看杂志社的具体安排。

论文录用通知每个杂志都大同小异，内容一般包括：作者、文件名、稿件编号、排期、通知书签写日期、杂志社盖章。如果杂志社收取审理费、版面费、印刷费等，会在通知中写明费用详细及金额。有的杂志的录用通知书有杂志信息的抬头，如杂志名称、LOGO、国内刊号、国际刊号、邮发代号、期刊荣誉、影响因子、主管单位、主办单位等等。

收到录用通知后，如果确定要发表，作者就可以按照杂志社的要求修改文章了，合格后可以支付版面费给杂志社，杂志社在收到作者支付的费用后就会安排见刊，如果在这个期间作者没有按时支付费用就视为放弃发表了，也有的杂志社是先出刊后支付费用，具体还请作者详细了解杂志社的安排。