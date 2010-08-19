杂志社论文发表一般查重率是多少
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-31 15:02
有过发表论文经历的作者一定都知道，论文要想顺利见刊，就必须通过杂志社的查重率检测，不论是毕业论文还是职称论文，毕业论文还要通过学校的检测，职称论文也很可能要通过单位的检测，重复率到底是什么?为什么单位和学校都如此重视?杂志社论文发表一般查重率是多少?重复率就是作者引用他人文献所占全文的比例，通常，一般的要求都是不高于30%就可以了，刊物级别越高，对重复率的要求也越高，一些核心刊物要求不超过10%，这对于作者来说难度就大多了。
重复率监测一般是通过一些专业的检测系统进行检测，既然是通过系统来检测的，那么就一定有一些小技巧可以帮助大家通过检测，我们写文章难免会引用他人的成果，纯原创的文章难度太大了，有技巧的引用就可以通过检测：
第一种是替换中心词，将你的中心词用相近意思的词替换。但是这种方法还是很容易被检测出来，因为句子的核心全部换掉，意思也就可能出问题。所以主要还是要靠句式的变化(比如增加，拆分，颠倒)等来减低重复率。
第二种增加句子的长度，将一个长句，变为很多短句，每个短句增加一些部分,要保证整段话通顺。可以通过把状语变成小短句，“从...到”改变为“时间由...到...",是句子复杂，原本连续的段落变得不那么连续。
第三种对于一些限定类的词，比如”当投资单位对被投资单位满足一定条件时“，可以把它在后面加上具体说明，变成"当投资单位对被投资单位满足要求时(表现在持股比例达到一定程度)”，使整句话结构不那么相似。
降低重复率，需要作者静下心来耐心修改，核心原则就是把查出来的语句换一种说法重新写作，重复率一定会降下来，也建议作者在正式投稿前可以自己先检测一下，修改后再投稿，自己检测花费也并不高，一般几十块就可以搞定，这样就可以增加文章被录用的几率，从而顺利发表。
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