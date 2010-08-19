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比较好发表的思政杂志推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-27 16:29

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　　《时代潮》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

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　　思政论文通常理论性比较强，这需要作者具备扎实的理论研究能力和逻辑能力，才能写好思政论文，所以在平日工作之余，可以有针对性的训练下理论研究的能力和写作水平，为发表论文打下坚实基础。

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