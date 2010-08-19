比较好发表的思政杂志推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-27 16:29

思想政治工作是其他一切工作的生命线，是其他一切工作的基础，思想政治工作是调节人际关系、凝聚全社会力量的重要途径，不仅仅是对于国家，对于每一个企业、组织来说，思想政治工作都是至关重要的，是一个企业一个组织的灵魂所在，比较好发表的思政杂志推荐：

《当代劳模》办刊宗旨是：为新闻从业人员搭建研究理论和探讨业务的平台，关注新闻界的热点、难点问题，发表各层次新闻从业人员(特别是企业传媒从业人员)的新成果、新观点、新经验，为繁荣我国新闻期刊园地做出贡献。

《时代潮》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

《求知》(月刊)创刊于1984年，是由中共天津市委委托中共天津市委党校主办的政治理论刊物，1987年经市委同意，由国家新闻出版署批准，国内外公开发行。创刊25年来，该刊坚持正确的办刊方针，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持党的基本路线，坚持理论联系实际，坚持正确的舆论导向，为促进天津改革开放事业的发展、为推动天津政治文明和精神文明建设做出了突出贡献。

思政论文通常理论性比较强，这需要作者具备扎实的理论研究能力和逻辑能力，才能写好思政论文，所以在平日工作之余，可以有针对性的训练下理论研究的能力和写作水平，为发表论文打下坚实基础。