省事业单位评中级职称对论文的要求
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-27 16:03
评职称对于参评人员来说是好处多多的，一来是个人晋升发展的需要，二来在很多方面都有一定优势，比如一些地区的落户政策，有相应职称就会带来一定便利，另外，养老金、挂靠等方面也与职称息息相关，其实很多单位也是希望本单位的人员积极参评职称的，这对单位的考核评优也是很重要的，省事业单位评中级职称对论文的要求是什么?一般中级职称论文还是比较好发表的，但是也需要注意一些问题，主要有一下几个方面：
文章是原创的，抄袭率不能超过30%，这点也是最重要的，一般杂志社都会查抄袭率的;字数不宜太多，3000字左右，正好一个版面为佳;期刊必须有CN或ISSN刊号的，在新闻出版总署网可以查到的期刊。具体对期刊的选择最好是符合当地相关单位要求的;关注一下当地评职称相关文件，看看有没有什么特殊要求，例如有些地方发省级期刊和国家级期刊加分是不同的;需要注意下发表时间，有些专业性强的期刊发表时间是比较长的，所以应提前几个月准备;还有你在中级职称时发表的文章是不能用作评高级职称的，也就是说评高级的时候还要发表新的文章，并且对期刊要求更高了。
对于论文的有效期，各地规定不同，有的三年内有效，有的则是五年内，还有的地区对有效期没有限制，大家可以详细了解下当地的具体条件，一般来说只要是以前从没有用过职称评审的文章，专业方向也和职称相符，就可以拿来用。
中级职称论文发表期刊：《雷达科学与技术》本刊系中国电子学会雷达分会和中国电子科技集团第38研究所合办的学术性刊物，面向国内外读者发行。遵循江泽民总书记“加强研究，努力开发高新电子技术”的指示精神和“科技兴国，国际接轨，报导及时，论文优质，兼具学术性，前瞻性和指导性，促进民族雷达事业蓬勃发展”的办刊方针，将刊登范围广泛的包括雷达、电子战等电子系统工程及其基础技术在内的学术论文、研究报告、科研成果、工程应用和动态述评。
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