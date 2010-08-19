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发表的论文在中国知网怎么查

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-27 15:36

 　　我们都知道，在职称评审中，论文的成功发表是以论文被知网收录为标准来考核的，发表的论文在中国知网怎么查?非常简单，我们只需登陆中国知网首页，点击右侧的“高级检索”按钮，进入高级检索界面，选择“期刊” ，再在来源类型，勾选相应的期刊级别搜索即可。

发表的论文在中国知网怎么查

　　很多作者在论文见刊后就去知网查询，发现并没有自己的文章，遇到这种情况不用担心，因为知网收录文章是需要时间的，通常都在文章见刊后的1-2个月左右，由于杂志社向知网提供电子版文章的时间不同，有的早有的晚，所以收录时间是不同的，具体还要向杂志社了解，为了避免提交材料时文章还没被收录的问题出现，大家不妨尽早准备尽早发表。

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