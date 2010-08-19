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省级档案专业论文发表刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-27 15:04

 　　档案专业是很多高校都设有的专业，档案专业的毕业生主要的就业方向就是机关、事业单位的档案部门，从事专门的档案信息管理与服务工作，是企业管理中不可或缺的重要人才，尤其随着企业管理越来越完善，档案管理也由过去传统的管理模式向现代化的管理模式转变，省级档案专业论文发表刊物有哪些?

　　《四川档案》国家级杂志，创刊于1984年，由四川省档案局主办的档案专业刊物。是四川省档案局主办的国内外公开发行的综合性专业杂志。宣传政策法规、交流工作经验、砥砺学术思想、介绍方法技术、传播中外信息、注重休闲娱乐，传播档案、文秘知识，介绍国外档案管理方法、技术和动态，推动档案学术研究。

四川档案

　　《湖北档案》创刊于1986年，是档案工作专业月刊。办刊宗旨是宣传党和国家关于档案工作的方针政策，交流档案工作经验，探讨档案学理论，普及档案业务知识，发表档案史料，大力开发档案信息资源，为四化建设服务。

湖北档案

　　《湖南档案》创于1981年12月。2002年1月，《湖南档案》更名为《档案时空》，并改成月刊。创刊以来就立足兰台，面向社会，得到了全省档案部门各级领导、广大档案工作者和全社会的爱护、支持与帮助，伴随着湖南档案事业走过了20余年的风雨历程，在全国档案杂志中享有盛名。

湖南档案

　　通常情况，省级期刊发表难度适中，对档案论文的要求也并不十分高，档案论文写作只要把握论文写作的基本原则，与工作实际相结合，发表一般不成问题。

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