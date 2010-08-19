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容易中的电子类期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 16:56

 　　有作者问容易中的电子类期刊有哪些?通常来说，普刊中稿率要高得多，这也是大部分职称参评者选择发表普刊的主要原因，电子类的普刊数量很多，作者的选择范围是比较广的，如果还想容易一些，作者可以选择综合性电子刊物来发表，专业方向比较强的刊物对文章的要求也就要略高一些，以下电子类普刊供大家做个参考：

　　《电子测试》立足最新电子技术，提供产品测试解决方案，开发与质检机构、研究所和大专院校必备的参考资料。微电子测试栏目设置主要栏目：研究报告、文献综述、简报、专题研究。微电子测试收录国家新闻出版总署收录　中国知网、维普中文期刊全文收录。

电子测试

　　《电子元器件资讯》是面向IC产业和电子工程技术人员的专业刊物，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化。

电子元器件资讯

　　《电子科技》创刊于1987年，国家新闻出版总署出版规范首批A类期刊，陕西省优秀期刊。主要刊登高等院校、科研院所、电子行业企事业单位等科研机构在电子技术应用、通信工程、计算机科学技术与应用、网络安全及信息、光电子材料等领域最新的学术、技术论文、工程技术应用研究、教学实践总结、行业综述等稿件。

电子科技

　　专业方向比较强的文章就一定要注意选择专业相符的期刊，才能顺利发表，如果拿不准也可以发表综合性的期刊，关于期刊的选择技巧可以咨询鸣网在线客服。

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