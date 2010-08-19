工程师论文发表需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 16:21

高级工程师论文发表需要多少钱?想要成为高级工程师，在职称评审终究必须完成若干篇符合要求的论文，很多工程师都非常关心价格的问题，价格问题固然重要，关心价格之前，我们首先要清楚高级工程师对论文的具体要求，高工评审建议大家最好有成功发表的核心论文，这样优势会大一些。我们首先来看看论文的具体要求，取得工程师任职资格后，具备下列条件之一：

(一)独立或作为主要编著者(前三名)公开出版本专业学术著作1部以上;

(二)独立或作为第一作者在公开出版的学术期刊上发表本专业论文2篇以上;

(三)独立撰写本人直接承担项目的技术报告(项目立项报告、可行性分析报告、科学实验报告、研究设计报告、技术论证报告等)3篇以上。

再来具体说说价格，一篇普通的省部级和国家级期刊来说，发表价格普遍在2000字符数800元起。当然在发表过程中，往往会涉及版面篇幅的问题，如果是超过一个版面的话，那么就说加收2个版面的费用，也就是800变成1600元。当然，在论文发表价格中有一类期刊普遍比其他论文发表价格要来的贵，那就是医学期刊，普遍高出其他专业论文发表价格500以上。

高级工程师论文发表期刊：《研究与发展管理》(双月刊)1989年创刊，本刊是在国家教育部支持下，由复旦和全国高校科研管理研究会主办的综合性科技管理学术刊物，主编为郑绍濂教授，编辑部设在复旦大学管理学院。刊物主要刊登科学技术发展及其应用方面的管理研究论文，面向大专院校、科研单位与企业的广大科技人员、科技管理人员、科技管理研究人员和有关专业的研究生，以及其他有关人员。