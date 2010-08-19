工程师论文发表需要多少钱
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 16:21
高级工程师论文发表需要多少钱?想要成为高级工程师，在职称评审终究必须完成若干篇符合要求的论文，很多工程师都非常关心价格的问题，价格问题固然重要，关心价格之前，我们首先要清楚高级工程师对论文的具体要求，高工评审建议大家最好有成功发表的核心论文，这样优势会大一些。我们首先来看看论文的具体要求，取得工程师任职资格后，具备下列条件之一：
(一)独立或作为主要编著者(前三名)公开出版本专业学术著作1部以上;
(二)独立或作为第一作者在公开出版的学术期刊上发表本专业论文2篇以上;
(三)独立撰写本人直接承担项目的技术报告(项目立项报告、可行性分析报告、科学实验报告、研究设计报告、技术论证报告等)3篇以上。
再来具体说说价格，一篇普通的省部级和国家级期刊来说，发表价格普遍在2000字符数800元起。当然在发表过程中，往往会涉及版面篇幅的问题，如果是超过一个版面的话，那么就说加收2个版面的费用，也就是800变成1600元。当然，在论文发表价格中有一类期刊普遍比其他论文发表价格要来的贵，那就是医学期刊，普遍高出其他专业论文发表价格500以上。
高级工程师论文发表期刊：《研究与发展管理》(双月刊)1989年创刊，本刊是在国家教育部支持下，由复旦和全国高校科研管理研究会主办的综合性科技管理学术刊物，主编为郑绍濂教授，编辑部设在复旦大学管理学院。刊物主要刊登科学技术发展及其应用方面的管理研究论文，面向大专院校、科研单位与企业的广大科技人员、科技管理人员、科技管理研究人员和有关专业的研究生，以及其他有关人员。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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