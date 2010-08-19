中国鸣网
期刊政治法律教育文学
医学经济科技电子农业
论文政治法律教育文史艺术医学
理工电子信息农业城市建筑经济
期刊库科学工程农业
哲学社会信息经管
新闻行业
专题公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

工程师论文发表需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 16:21

 　　高级工程师论文发表需要多少钱?想要成为高级工程师，在职称评审终究必须完成若干篇符合要求的论文，很多工程师都非常关心价格的问题，价格问题固然重要，关心价格之前，我们首先要清楚高级工程师对论文的具体要求，高工评审建议大家最好有成功发表的核心论文，这样优势会大一些。我们首先来看看论文的具体要求，取得工程师任职资格后，具备下列条件之一：

研究与发展管理

　　(一)独立或作为主要编著者(前三名)公开出版本专业学术著作1部以上;

　　(二)独立或作为第一作者在公开出版的学术期刊上发表本专业论文2篇以上;

　　(三)独立撰写本人直接承担项目的技术报告(项目立项报告、可行性分析报告、科学实验报告、研究设计报告、技术论证报告等)3篇以上。

　　再来具体说说价格，一篇普通的省部级和国家级期刊来说，发表价格普遍在2000字符数800元起。当然在发表过程中，往往会涉及版面篇幅的问题，如果是超过一个版面的话，那么就说加收2个版面的费用，也就是800变成1600元。当然，在论文发表价格中有一类期刊普遍比其他论文发表价格要来的贵，那就是医学期刊，普遍高出其他专业论文发表价格500以上。

　　高级工程师论文发表期刊：《研究与发展管理》(双月刊)1989年创刊，本刊是在国家教育部支持下，由复旦和全国高校科研管理研究会主办的综合性科技管理学术刊物，主编为郑绍濂教授，编辑部设在复旦大学管理学院。刊物主要刊登科学技术发展及其应用方面的管理研究论文，面向大专院校、科研单位与企业的广大科技人员、科技管理人员、科技管理研究人员和有关专业的研究生，以及其他有关人员。

上一篇：论文发表期刊级别有哪些
下一篇：容易中的电子类期刊有哪些

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找中国鸣网

核心期刊推荐

论文发表|鸣网简介|支付方式|版权声明|联系我们|鸣网挑错|论文发表流程|鸣网导航|网站地图
    地址：北京市石景山区八大处路49号院    电话：400-6800-558
Copyright © 2002-2013 http://mingmw.com/