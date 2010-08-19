论文发表期刊级别有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 16:14
学术期刊数量庞大，不同行业都有着大量的学术期刊，不论是学术期刊还是普通的刊物，都有不同的级别划分，我们不难发现，一般的职称要求中会注明要求发表省级及以上刊物，那么除了省级还有国家级、核心级的刊物，级别越高发表难度越高，这种划分是广为认可的，想必只要有过发表论文经验的人对这些就不会陌生，我们来看看详细的级别划分：
1、省级期刊 ：
“省级 ” 期刊指由各省、自治区、直辖市及其所属部、委办、厅、局主办的期刊以及由各本、专科院校主办的学报(刊)。
如《陕西教育》主办单位为：陕西省教育厅
2、国家级期刊：
“国家级”期刊指由国家部委、全国性团体、组织、机关、学术机构主办的刊物。
如《现代商业》主办单位： 中华全国商业信息中心
3、核心期刊：
目前国内有7大核心期刊(或来源期刊)遴选体系，凡是这些来源期刊目录里有的刊物均可认为核心期刊。
北京大学图书馆“中文核心期刊”;
南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”;
中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊”;
中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”(又称“中国科技核心期刊”);
中国社会科学院文献信息中心“中国人文社会科学核心期刊”;
中国人文社会科学学报学会“中国人文社科学报核心期刊”;
万方数据股份有限公司正在建设中的“中国核心期刊遴选数据库”。
目前职称评审部门要求的核心期刊主要是以 “中文核心期刊”和
“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”为主。极个别评审单位采用 “中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊”。
那么去哪里查询刊物的级别呢?中国期刊全文数据库、万方数据库或者 维普数据库(此为中国三大专业文献数据库)或国外Pubmed/Medline等国外专业数据库，都是权威的数据库，可以查询到比较全面的期刊信息，也可以查到投稿渠道，作者可以放心投稿。
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