农业副高级职称申报条件是什么

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-26 15:12

我国是个农业大国，自古以来，农业都是我国发展的基础，是重要的第一产业，随着科学技术的发展，农业的机械化水平也越来越高，机械化水平的提高是发展现代化农业的关键，现代化农业的发展离不开先进的科学技术的支持，而想取得技术的发展进步就不能没有高水平的人才队伍，农业职称评审就是一种选拔优秀技术人才的主要渠道，农业副高级职称申报条件是什么?

高级农艺师(副高)(含高级畜牧师、高级兽医师)

1.博士学位的研究生担任农艺师职务工作2年以上;

2.获得农业硕士学位或具有农业本科学历，担任农艺师职务5年以上;

3.取得后学历评审高一级专业技术职务任职资格的，所学专业应与从事专业相同或相近，并在取得学历后继续从事该专业工作3年以上;破格评审专业技术职务资格的，一般应任本职务满3年，不满3年的，必须取得重大科研成果。

除了上述条件外，发表职称论文也是必不可少的，申报副研究员资格者须提交任期内在专业期刊上以第一作者发表的专业学术论文不少于4篇;申报其他副高级专业技术资格者须提交任期内在专业期刊上以第一作者发表的专业学术论文不少于3篇，可以说，副高职称对论文的要求还是蛮高的，即便是发表三篇普刊论文，也是要耗用不少时间和精力的，三篇论文建议大家最好能提前一年准备，通常的职称论文是集中发表的。

副高农艺师论文发表期刊：《农业质量标准》是由农业部主管、中国农业科学院主办的综合指导性刊物。其特点是集综合性、法规性、权威性、指导性和服务性于一体。本刊由农业部主管，中国农业科学院主办的《农业质量标准》集综合性、法规性、权威性、指导性和服务性于一体，将在农产品质量安全管理和标准体系建设方面发挥越来越大的作用。