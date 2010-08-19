发表学报论文多少字

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-25 17:16

发表论文一般不是发表在普通期刊上就是发表在学报上，很多人不是很清楚学报和一般期刊的区别，或者认为学报比普通刊物的发表难度要大，很多高等院校都有自己自办的学报，其实学报和普通期刊是一样，有不同的级别，学报也有省级、国家级、核心级，不同级别的学报对文章的要求不同，核心学报当然比普通学报发表要难，发表学报论文多少字?不同级别的学报对字数有不同的要求，我们分别来看看。

常见的省级学报，一般2000-3000字符足够可以，若本单位评职称对论文字数有特别请求，则依据本单位请求为准。一些期刊对于稿件的请求，有的也会有清晰的硬性规范，比方3000字符起发，比方4000字符起发。有的学报一般不能低于5000字符，有的恳求8000字符，有些作者会用800-1000摆布的论文投稿，这么是是必定通不过杂志社的审理的，为了保险和稳妥起见，职称论文字数最好在3000字以上，尽量防止因为职称文件评守时因为字数疑问致使鉴定不能通过。

所以，发表学报要看具体的要求，还要结合其他的要求，比如毕业生发表毕业论文就要结合毕业论文的要求，职称申报者就压结合职称评审的具体要求，建议需要发表毕业论文的大学生可以优先考虑本校的学报，一般本校自办的刊物都会优先安排本校学生的文章的。

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