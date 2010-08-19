广东省可投稿的刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-25 17:07

对于发表论文，很多作者并不难在写作环节上，因为不少人都有一定的写作功底，加上自己多年的专业理论知识的积累与丰富，写一篇专业论文并不在话下，很多作者是难在了发表刊物的选择上，面对众多的学术期刊想要选择出适合自己的刊物还真是个技术活，是有一定技巧的，近来有作者问广东省可投稿的刊物有哪些?我们首先来看看广东省可以发表的刊物：

《广东行政学院学报》(双月刊)创刊于1989年，是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以探讨改革开放和中国特色社会主义公务员制度的理论与实践为主的综合性学术理论刊物。由广东行政学院主办，国内外公开发行。

《广东金融学院学报》(原《华南金融研究》)，双月刊，国内统一刊号为CN44—1449/F，国际标准刊号为ISSN1008—5742，属国内、国外公开发行刊物，已被中国期刊全文数据库和中国学术期刊综合评价数据库全文收录。

《广东党史》(月刊)为党政部门提供来自党的历史的重要启示和资政参考，也为广大青少年提供一本革命传统教育的辅助读物。坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

作者在选择刊物时可以先了解下单位是不是有指定刊物，如果没有就需要自己选择了，选择刊物要看自己文章的研究方向，所评职称的级别，可以先从本专业的刊物中大致选择出一些意向刊物，然后再逐一详细了解，排除不合适的刊物，选出最适合的刊物。