广东省可投稿的刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2017-07-25 17:07
对于发表论文，很多作者并不难在写作环节上，因为不少人都有一定的写作功底，加上自己多年的专业理论知识的积累与丰富，写一篇专业论文并不在话下，很多作者是难在了发表刊物的选择上，面对众多的学术期刊想要选择出适合自己的刊物还真是个技术活，是有一定技巧的，近来有作者问广东省可投稿的刊物有哪些?我们首先来看看广东省可以发表的刊物：
《广东行政学院学报》(双月刊)创刊于1989年，是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以探讨改革开放和中国特色社会主义公务员制度的理论与实践为主的综合性学术理论刊物。由广东行政学院主办，国内外公开发行。
《广东金融学院学报》(原《华南金融研究》)，双月刊，国内统一刊号为CN44—1449/F，国际标准刊号为ISSN1008—5742，属国内、国外公开发行刊物，已被中国期刊全文数据库和中国学术期刊综合评价数据库全文收录。
《广东党史》(月刊)为党政部门提供来自党的历史的重要启示和资政参考，也为广大青少年提供一本革命传统教育的辅助读物。坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。
作者在选择刊物时可以先了解下单位是不是有指定刊物，如果没有就需要自己选择了，选择刊物要看自己文章的研究方向，所评职称的级别，可以先从本专业的刊物中大致选择出一些意向刊物，然后再逐一详细了解，排除不合适的刊物，选出最适合的刊物。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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社会科学家级别：南大核心
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国内刊号:45-1008/C
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单位：桂林市社会科学界联合会社会科学家
中国环境监测级别：北大核心
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浙江海洋学院学报自然科学版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:33-1238/P
国际刊号:1008-830X
单位：浙江海洋学院浙江海洋学院学报自然科学版
当代经济研究级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:22-1232/F
国际刊号:1005-2674
单位：吉林财经大学当代经济研究
黑龙江民族丛刊级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:23-1021/C
国际刊号:1004-4922
单位：黑龙江省民族研究所黑龙江民族丛刊
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》