大学生发表论文需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-07 16:11

大学生发表论文需要多少钱?这就要看发表的是本科论文还是研究生论文了，这两者都是毕业论文，但是却有着天壤之别，论文的基本结构倒是没有什么区别，主要是选题的深浅，论文的篇幅以及投稿刊物都有较大的区别，这就导致发表费用的不同。

我们都知道毕业论文都有评阅意见，从评阅意见上也不难看出本科论文与研究生论文的区别，本科评阅意见大概的评价是：具有从事本专业工作的能力，研究生评阅意见大概的评价是：具有从事本学科的科学研究工作的能力，研究生要培养的是能够进行科研工作的人才，并且能够从中发现问题解决问题，自然对学生的专业素质有更高的要求，本科论文的写作与发表更像是取得毕业证的一种形式，所以对文章的质量要求并苛刻，但是也要经过查重率检测，然而知网并不收录毕业论文，研究生论文就比较严格了，文章的选题要有一定深度，具有创新性，篇幅上也要大很多，本科论文可能三五千字就搞定了，而研究生论文可能会达到几万字，而且知网也会收录研究生论文，最后，本科论文发表普刊就可以了，而研究生论文最好可以发表sci或是ei这类级别的刊物，以上区别导致本科论文和研究生论文的发表费用的不同，大家要根据实际情况选择适合自己的刊物发表。