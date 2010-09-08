中国教育核心刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-07 15:44
教育是国家发展的希望，随着社会的进步，人们对教育的认知已经不再是分数和成绩的好坏，开始更加关注心理与人格的养成，这同时也是素质教育的要求，我国教育事业进步飞快，一系列的教育改革也使得教育模式越来越顺应下一代的成长需求和特点，教育事业的发展需要优秀的教师力量，中国教育核心刊物有哪些?
《现代教育技术》核心教育期刊，创刊于1991年，由教育部主管，清华大学主办，为中国教育技术协会会刊。本刊刊名由清华大学胡东成教授题字。2001年获正式刊号，对外公开发行之际，著名教育家顾明远教授率先为本刊题词：“开展教育技术研究，促进教育现代化”。
《物理教学探讨》坚持四项基本原则，全面贯彻党的教方针，坚持改革开放，坚持为教育服务的方向。充分发挥师范大学的学科优势，科研优势和人才优势，刊物力求反映基础物理教学的学术水平和发展方向，对教改中的“前沿”，热点问题及时作动态报道，达到“教”有所用，“学”有所获的目的，为提高教师和学生的科学素养起到积极的作用。
《外语教学理论与实践》随着我国外语教学与研究的普及和深化，本刊已经从一份以翻译介绍国外外语教学理论为主的刊物变为介绍中国外语教学界的研究动向、学术成果和学术交流的刊物，成为国内的主要大学博士研究生、外语研究和教学人员的一个重要的学术交流园地,并且在国际学术界有了一席之地，刊物的用户分布在十多个国家和地区。
教育论文的写作与发表一直是许多教师颇为关注的问题，尤其随着新教改和教师职称改革的推进，对教师论文提出了更高的要求，因此，教师在做好平时的教学工作的同时，也要把论文写作重视起来，毕竟这关乎教师个人的职业发展，更关乎国家教育事业的进步。
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