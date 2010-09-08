兽医师职称论文在哪些刊物上发表起作用

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-07 15:26

我们的生活离不开畜牧兽医，平日生活中所需的肉、蛋、奶、皮革等等生活资料都是通过畜牧或者畜牧业得来的，畜牧兽医是专门从事研究和防治检疫家禽卫生和疾病的专业人才，我国一直十分重视农业的发展，农业要想稳定发展就需要畜牧兽医这样的专业人才，兽医师职称论文在哪些刊物上发表起作用?

《湖南畜牧兽医》(双月刊)创刊于1979年，由湖南省畜牧水产局主管，湖南省畜牧兽医研究所、湖南省畜牧兽医学会主办。《湖南畜牧兽医》一贯坚持理论与实践兼顾、学术与技术相结合，推进畜牧业健康持续发展和新农村建设的宗旨，立足湖南，面向基层，宣传政策法规，普及牧业知识，推广实用技术，介绍养殖经验，交流基层工作，报道科技新成果，传递市场信息，为广大读者提供知识和信息的交流平台。

《河北畜牧兽医》兽医职称论文发表期刊，是由河北省畜牧局、河北省畜牧兽医学会主管、主办的，河北省畜牧业发行量最大的报刊，是全省养殖业最有权威，最具影响力的报刊，是面向全省畜牧业唯一的专业性报刊，是全省基层畜牧兽医技术人员、技术推广人员，养殖企业技术人员、科研人员的得力助手，是牧业企业经营的参谋，更是广大养殖户的信息、技术指南，她覆盖着河北大地、指导着全省养殖业的健康发展。

《中国兽医杂志杂志》创刊于1953年，是中国科学技术协会主管、中国畜牧兽医学会主办、中国农业大学动物医学院承办的国家级兽医科技核心期刊，国内外公开发行，已累计发行1600多万册。

畜牧兽医类的刊物数量还是比较多的，大家在选择畜牧兽医类的刊物时要注意一点，所投刊物要和自己所学所研究的专业相符，因为畜牧兽医本身涵盖的范围就比较广，有些作者就不太注意这一点，生物研究的、水产研究的一股脑都投向畜牧兽医类的刊物，结果可想而知，因此，选择刊物一定要合适，有针对性的投稿，这样才能顺利见刊。