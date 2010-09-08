普刊论文如何快速投稿

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-07 15:03

普刊论文如何快速投稿?首先，普刊论文发表相比较高级别刊物发表，本身就比较快，从审稿到排版见刊，各个环节需要花费的时间并不多，比如审稿环节，很多普刊一周左右就会给作者回复是否录用，普刊从投稿到见刊多数都在半年左右，相对热门的刊物可能会稍慢一些，但是基本不会超过一年，而核心刊物则大多需要一到两年才能见刊。

很多作者想要快速投稿，尽快见刊，的确，每个人的时间和精力都有限，如果时间紧迫，不妨选择一家出版机构帮助发表，正规的出版机构与很多刊物都有合作关系，相比较作者自己投稿更具效率，而且，机构的工作人员比作者更加清楚刊物的喜好和具体要求，自己投稿可能破费周折来回修改，如果有机构的专业指导，可以节省不少时间，时效性更强，如果作者自己投稿建议大家选择网上投稿方式，这种方式是网络发达的今天大多数人的首选，传统的邮寄投稿方式效率太低，记得注明自己的详细信息和联系方式，方便编辑随时联系。

优秀普刊推荐： 《中国文字研究》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。