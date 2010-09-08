甘肃省发表农业方面论文的杂志
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-06 16:35
农业是立国之根本，关系到人们生存的最基本问题，其实农业涵盖的范围很广，林业、渔业、种植、畜牧业都是农业的范围，我国虽地域辽阔，但由于人口基数大，导致耕地面积少，因此，农业发展依旧是重中之重，农业人才也是推动农业发展的重要动力和源泉，甘肃省发表农业方面论文的杂志有哪些?
《甘肃农业科技》的前身是《农业科技简讯》，创刊于1963年，1970年改名为《甘肃农业科技简讯》，1973年更名为《甘肃农业科技》。1980年经中共甘肃省委宣传部批准向国内公开发行，1988年经国家科委和新闻出版署批准向国内外公开发行。编辑部现有编辑9名，其中高级技术职称人员5名，中级技术职称人员4名。
《甘肃农业大学学报》系甘肃农业大学主办的综合性学术刊物。主要刊登草业科学、兽医、农学、林学、园艺、资源环境、仪器科学、机电工程、农田水利等方面的研究论文、综述。本刊每4期正刊，此外，每年还面向社科和行政、教学管理办1-2期增刊。
《甘肃农业》的宗旨是贴近农业,贴近农村,贴近农民。聚焦“三农”，关注经济。甘肃农业收录情况/影响因子：国家新闻出版总署收录 中国知网、万方数据—数字化期刊群、维普资讯科技期刊数据库、龙源国际期刊网收录期刊，甘肃农业主要栏目：专家视点、农业产业、新农村建设研究、人力开发、区域经济、农村金融、社会保障、合作医疗。
农业技术工作者的职业发展离不开职称论文发表这一环节，但是不少人表示，搞技术没问题，写论文感觉很为难，农业论文的写作源于农业工作者平日工作的积累与发现，同时，也在于农业工作者对行业方向的把握与研究，平时大家可以多关注农业方面的热点与研究方向，这样对论文写作也是大有益处的。
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