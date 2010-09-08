论文收到录用通知然后怎么办

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-06 16:00

论文收到录用通知然后怎么办？杂志社如果录用作者的文章，就一定会以某种形式通知作者，发出录用通知，有邮寄纸质通知的，也有以邮件形式发出的，目前来看邮件通知的形式比较常见，作者收到录用通知，代表文章内容达到杂志社要求，可以发表见刊，但是具体的见刊时间要根据具体情况来看了，并非就一定能在下一期刊物上见刊，排版印刷需要时间，杂志社也一定有其他稿件要安排，这样需要一定时间，因此具体安排作者可以和杂志社进行沟通协商。

收到录用通知后，作者就可以向杂志社支付版面费了，通常杂志社是在收到相关费用后才会帮作者安排发表，在支付费用前，作者是可以改变主意的，如果作者由于自身原因忘记支付费用，论文同样也不会见刊的，如果支付费用后，作者又将论文投给其他刊物，这就是一稿多投了，需要大家注意，要杜绝这种行为的发生。

职称论文发表期刊： 《农林经济管理学报》创刊于2002年，是江西省教育厅主管、江西农业大学主办的综合性人文社会科学学术刊物，《江西农业大学学报(社会科学版)》更名为《农林经济管理学报》。我刊自2014年第1期起使用新刊名、CN号和ISSN，同时刊期由季刊变更为双月刊。