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有哪个煤矿类核心期刊比较好投递

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-06 15:33

 　　我国有着丰富的煤炭资源，煤炭资源为其他行业的生存与发展提供了最基本的能源支持，也是我们日常生活必不可缺的生活物料，我国也有许多大型煤矿，分布在多个省份和地区，近些年我国煤矿业稳步发展，带动了经济的发展，但同时也暴露出一些问题，比如煤矿安全事故，有哪个煤矿类核心期刊比较好投递?

　　《煤矿开采》煤矿技术期刊，创刊于1991年，是国家煤矿安全监察局主管，由煤炭科学研究总院主办，向国内外公开发行的采矿专业综合性技术期刊，是煤炭行业新技术、新产品发布的主要媒体之一。栏目设置：综述、应用基础、开采与设计、特殊采煤与矿区环境治理、巷道工程、开采装备、矿压与灾害控制、技术经济管理。

煤矿开采

　　《煤矿机械》杂志属国内外公开发行、中文核心期刊。发行范围除煤炭行业外，在冶金机械、矿山机械、工程机械、铁道机械、石油机械，化工机械、建筑机械，船舶机械、通用机械等行业同样拥有众多读者，科研院所，大专院校也有读者，发行量大、覆盖面广，在广大读者群及企业中有着重要影响。

煤矿机械

　　《煤矿安全》创刊于1970年，至今已有30多年的历史，它最初为不定期刊物，1973年被批准为部办全国性专业技术刊物，1974年1月改为国内公开发行，为双月刊，1980年改为月刊，是全国煤炭行业主要科技期刊之一。刊物主要内容是宣传国家有关煤矿安全的政策、法规;报道国内外煤矿安全领域的新成果，新技术以及安全装备、安全管理、安全培训等信息;剖析井下事故案例等。

煤矿安全

　　据报道，我国煤炭储量位居世界前三，储存量巨大但是同样需要我们合理的开采与利用，随着环境问题的突出这一问题就更应引起业界人士的重视。

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