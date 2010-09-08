甘肃省四级律师职称评定标准是什么
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-06 15:11
甘肃省四级律师职称评定标准是什么?首先，我们要清楚律师职称的设置情况，律师职称设置有助理律师、四级律师、三级律师、二级律师、一级律师，其中，一级律师、二级律师为高级职务，三级律师为中级职务，四级律师和律师助理为初级职务，四级律师职称评定标准并不高，一般符合学历一定的见习期就可以申报，也没有业绩成果或是论文方面的要求。
四级律师的条件(具备其中之一即可申报)
1、获法学硕士学位，取得律师资格，经考核合格;
2、获第二学士学位或研究生班结业证书，取得律师资格，经考核合格;
3、高校法律本科毕业生见习一年期满，取得律师资格，经考核合格;
4、高校法律专科毕业生担任律师助理职务二年以上，取得律师资格，经考核合格。
四级律师职称可以说是法律界入门级的职称，难度不大，但是作为一名合格的律师可谓是路漫漫其修远兮，一些取得一级职称的优秀律师多是经过了十几年甚至二十几年的积累与磨练，因此，律师朋友想要获得社会的认可与职业的发展，评职称是一条必经之路，社会也需要通过这种严格的评审来为法律界选拔优秀的法律人才，因此，不论从那种角度说，律师职称都应当引起大家足够的重视。
律师发表期刊推荐： 《法学研究》法律期刊征稿，创刊于1979年，是由中国社会科学院主管、中国社会科学院法学研究所主办、法学研究编辑部编辑、法学研究杂志社出版的法学刊物。前身是中国政法学会1953年创刊、1957年停办的《政法研究》。
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