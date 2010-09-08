河流治污类论文发表期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-05 16:32
目前造成我国河流污染的主要根源是直接或间接排入河流的污染物造成的，我国河流众多，水资源结构问题是比较复杂的，随着近些年环保力度的加大，河流污染的问题得到较大程度的改善，但治污仍然是眼下十分严峻的问题，也需要经过漫长的努力才能达到治本又治标，河流治污类论文发表期刊有哪些?
《长江流域资源与环境》主要报道范围是各类资源开发利用中的科学问题以及保护资源和开发更新资源的途径、环境变化对生物多样性的影响、生态保护与建设、环境保护与治理、政策法规、自然保护区的建设、各类自然灾害、大型工程的环境影响与评价、全球变化、产业带建设、城市与城市化、农业农村发展、产业结构调整、交通运输网建设、区域社会经济发展战略、大型工程建设中的移民问题以及资源环境研究机构与人物介绍、书评等。
《环境污染与防治》是我国最早创刊的环境保护专业期刊之一，目前为中国自然科学核心期刊和中国科学技术期刊文摘数据库(CSTA)刊源。 本刊内容包括环境污染防治技术、环境监测和分析方法、资源综合利用、清洁生产、环境规划和预测、环保政策法规、环境管理、及企业污染治理等方面的学术研究、综述、专论、调查报告和经验介绍等。介绍最新的环境保护设备和仪器，报道国内外环境保护动态。
《污染防治技术》创刊于1988年，由江苏省环境科学学会和镇江市环保局主办，获国内统一刊号和国际刊号。2001年镇江市环保局根据科技部有关规定不再参与主办工作，由江苏环境科学学会独家主办。是江苏省环保科技重点刊物，创刊十六年来，以其浓厚的科技内涵和专业特色，受到广大环保科技人士的欢迎和好评。
治污问题是众多环保工作者共同关注的问题，环保论文的写作中，以河流治污为选题的不在少数，建议大家在选题的时候可以将问题细化，如果再去写别人已经写烂的选题就没多大价值了，除非你的理论和观点可以超越前者，好的选题是论文成功的一半。
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