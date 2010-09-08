黑龙江水利进高需要几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-05 15:44

高级工程师的评审要求是比较高的，除了学历工作年限达标外，对专业知识和相关法律法规也有着较高的标准，还有最为关键的业绩成果，应该说，参评高级工程师的专业技术工作者可以说是工作经验丰富并且有一定工作成果的人，除了这些条件外，职称论文发表也不容忽视，职称论文是参评者学术水平与工作实践能力的重要体现，黑龙江水利进高需要几篇论文?

要求撰写以下论文、著作之一：公开发表过有较高学术水平的专著或译著;在重要学术刊物上发表过三篇以上有价值的论文;在国际或省(部)级学术会议上发表过论文不少于二篇，其中至少有一篇被专家评为有较高学术价值或实用价值;主笔编写的大、中型工程施工项目的施工总结、技术专题报告等技术文件，至少有二篇以上被专家评为有独到见解。

由上可见，评高级职称最好至少发表三篇论文，三篇论文即便都发表省级刊物也是需要一定时间的，而且三篇论文最好不在同一刊物同一时间发表，这可能就需要更多的时间了，还是建议大家根据自己的实际情况合理安排发表，最好提前做准备。

水利高级工程师发表期刊：《浙江水利水电学院学报》是浙江水利水电专科学校主办的综合性自然科学的技术类学术刊物.季刊,国际标准刊号 ISSN 2095-7092,国内统一刊号CN 33-1385/TK，国内外公开发行.其读者面向全国水利、电力、建筑、交通、铁路、机械等系统的勘测、设计、科研院所、大专院校、和基层有关工程管理、经营单位以及全国各省市公共图书馆和情报信息机构.并科技扶贫赠送到全国120多个有水缺电县。