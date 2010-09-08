混凝土行业发表哪些期刊比较好

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-05 15:17

混凝土是建筑工程施工中最基本的建筑材料之一，可以说，混凝土的品质直接关系着整个建筑工程的质量和水平，混凝土种类繁多，其用途不尽相同，在土木建设工程中都有着广泛的应用，各种类别的混凝土也有自己独特的性质，在施工过程中需要却别对待，才能充分发挥不同类别混凝土的优势，混凝土行业发表哪些期刊比较好?

《混凝土与水泥制品》创刊于1974年，是国内外公开发行的我国建筑科学类核心期刊，中国科技论文统计源期刊。本刊的宗旨是：报道国内外混凝土与水泥制品行业的生产(施 工)、应用、科研、设计、教学及企业管理等方面的新技术、新成果、新经验和最新的发展动力。

《混凝土》致力于推动混凝土行业的发展，为混凝土企业和科研人员提供政策信息、市场动态、发展现状及前景预测;推介混凝土行业的新材料、新技术、新设备和新工艺;传播生产管理、工程实践、检测标准、性能测试和专利技术等方面的信息。

《混凝土世界》建筑科技杂志，创刊于1980年，由北京建筑材料科学研究总院有限公司主办，是我国混凝土材料与工程行业的综合性期刊。内容涵盖国家相关产业政策解读与行业经济运行分析;行业标准与质量技术规范、指南;国内外混凝土材料与工程科技发展导航;市场需求动态信息与展望;国内外混凝土与水泥制品行业发展动态与新技术、新产品等。

建筑施工技术论文写作是建筑工作者职称评审中必须要经过的一个环节，由于专业、岗位的不同，论文所涉及的选题和方向就不同，但无论选择哪个方向，论文都要把握最基本的结构，逻辑清晰思维缜密，不要出现错别字和语病。