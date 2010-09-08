发一篇机械类的省刊论文多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-05 14:54

省级刊物是数量最多、发表难度最低、同时也是价格最低的一类刊物，省级刊物的版面费多在500-800元之间，这只是个大概的价格区间，因为版面费没有统一的标准，刊物和刊物情况不同，价格就不同，举个例子，如果刊物一版面2500字，作者的论文是5000字，那就需要两个版面，如果版面费是500元，那么合计价格是1000元，如果作者的论文是3500字，那么就需要一个半版面，总的价格就是750元。

省级刊物发表价格跟期刊级别、影响因子、版面等因素有关，如何节省发表费用呢?首先就是要严格控制文章的字数，文章过长一般的杂志社也不喜欢，字数控制在3000-5000字左右就可以，其次大家可以选择综合性刊物投稿发表，专业性比较强的刊物价格要比综合性刊物贵，在选择刊物上要量力而行，职称没做特殊要求的发表普刊就可以了，没必要发表核心这样的高级别刊物，高级别刊物发表费用自然高。

省级刊物推荐：《西北民族论丛》于是应运而生。它将以“西北民族”为研究重点，主要方向为西北民族史与民族关系史、西北民族与邻国交流史、西北民族宗教文化研究、西北民族地区自然环境与社会发展研究等。从学科来讲，西北民族研究不仅涉及历史学中的民族史、中外关系史、历史地理、历史文献学、科技史、文物考古等学科;而且也涉及民族学、社会学、地理学、法学、经济学等人文社会大学科，反映了海内外相关领域的最高研究水平。