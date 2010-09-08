土地方面的论文应该往哪些地方投稿
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-02 16:28
随着城市化进程和房地产业的发展，土地资源越来越珍贵，尤其一些经济发达的地区和国家这一问题更为突出，如何保护土地资源，如何有效利用有限的土地资源，是国内外众多专家和学者最为关注的土地问题之一，土地方面的论文应该往哪些地方投稿?
《广东土地科学》主要发表土地科学研究的新成果，综述、报道具有方向性的学术思想，及时反映土地科学技术领域的新思想、新观点、新方法和新技术。欢迎广大专家学者及读者围绕土地科学发展及国土资源管理的难点和热点问题进行探讨投稿。
《中国土地科学杂志》是我国土地管理、房地产开发经营和地价评估部门，以及农林牧渔业生产、工矿交通、城乡建设、环境保护等部门与土地专业相关的科技人员，特别是从事土地调查评价，土地规划、利用、整治、保护和土地信息等专业人员以及高校有关专业的师生，在科研、教学与业务工作中的参考文献。
《中国土地》在办刊指导思想上和定位上，重点抓好当前土地管理中的热点、难点问题的策划、报道。加大基层报道面，服务基层、服务读者，拉近读者与编者的距离，增强编读互动。实行开门办刊，让基层的读者、作者参与进来，及时把基层的实践与创新反映出来、报道出来。在刊物出版时间上要更加快捷，提高时效性。
选好选题是写作论文的关键，土地论文的选题方向还是比较广的，比如农村土地流转、土地荒漠化治理、土地评估等方向，还是需要作者结合自己的长处，选择适合自己的选题，这样论文写起来会比较顺手。
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