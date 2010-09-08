CN英语论文发表刊物
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-02 15:42
英语专业的毕业生或是从事英语教学的教师都需要写作和英语研究有关的论文，英语论文让不少人为之挠头，还有一些科研工作者也是需要发表英语论文的，英语论文同样要求语法正确、整体框架合理，使读者能够轻松读懂，从本质上讲，学术写作就是提出学术的观点或者研究让同行评议，CN英语论文发表刊物推荐：
《当代外语研究》以英语为主、兼顾其他语种，刊发有关语言本体与语言哲学研究;有关语言学与应用语言学的建设性研究;各级各类外语教学与测试的研究、试验、调查、统计报告等;中外语言与文化的研究及对比研究，特别是与汉语的比较研究;有关翻译理论、实践、方法和历史的研究;有关外语国家战略、各国外语政策、外语生态环境、外语服务与安全的研究;有关外国文学理论、外国文学批评、比较文学及作家、作品及思潮的研究;对科研院所及外语教育等相关行业活动的报道、述评;对语言和文学界名家的人物专访;对语言学及外国文学新书的介绍、评价等方向的论文。
《英语广场学术研究》主要刊登高、中等教育和中小学教育科研学术论文，刊物将被《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据数字化期刊群》全文收录。热忱欢迎海内外专家学者和专业人士惠赐佳作，就新理论、新研究、新科技动态及其在外语教学方面的应用发表真知灼见。
《海外英语》杂志创办于2000年，隶属于安徽出版集团、安徽科学技术出版社。《海外英语》是经国家新闻出版署批准，获得了中国科学技术大学特别支持，代表中国最权威的英语杂志，成为唯一获得国外认可的英文杂志，于2000年面向全世界公开发行，在国际和国内产生了很大影响力。
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