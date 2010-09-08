园林类中级工程师论文去哪发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-02 15:14

随着人们对生态环境越来越重视，园林绿化建设也越来越重要，相应的园林工程师就成为热门的职业，园林工程师的晋升也主要是职称评审，园林类中级工程师需在省级或是国家级的普刊上发表2-3篇论文即可，园林类中级工程师论文去哪发表?有哪些园林类的刊物可以发表呢?

《林业与生态》园林杂志，创刊于1953年，由湖南省林业科技推广总站主办。办刊宗旨：关注与林业相关的生态建设重点难点问题，传播林业科学知识，推广林业实用技术，挖掘林业生态文化，促进林业生态体系构建和生态文明建设。读者对象：林业工作者、林农、爱好园林绿化、生态家居、生态旅游等各界人士。

《园林科技》国家级园林期刊，主要以园林植物、园林生态、植物营养、养护管理、规划设计、园林工程、园林文化、科技动态、信息报道为主园林内容详确、概念新奇、文章可读性强、信息量大。开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

《中国园林》是综合性风景园林学术刊物，现为“国家中文核心期刊”、“中国科技核心期刊”。主要刊登风景园林学科及交叉学科的基础研究与应用研究方面原创的学术论文、研究报告、规划设计作品、专题综述、评论文章、科技新方法及国内外动态等内容。

除了论文的要求，还有学历和工作年限的要求：大学本科毕业后，担任助理级职务满三年以上;专科毕业后，担任助理级职务满四年以上;中专、高中毕业后担任助理级职务满五年上，可见学历越高，工作年限的要求就越低，有不少人在工作之余考取了更高的学历证书，也是一种不错的选择，可以为今后的职称评审带来有利条件。