评电气工程师一般发什么国内期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-02 14:43

现如今随着科技的迅猛发展，自动化已经成为各行各业的发展趋势，许多人工服务逐渐被自动化机械取代，为我们的生产生活带了很多改变，同时，各行各业对自动化人才的需求也日渐增多，电力行业这一点尤为突出，许多电力工作者通过自身的努力从电工发展成为电气工程师，评电气工程师一般发什么国内期刊?

《电气应用》的前身系《电工技术杂志》，创刊于1982年，是国家新闻出版署正式批准注册，国内外公开出版发行的国家正式科技期刊。被《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录;被认定为《中国科学引文数据库》来源期刊;“万方数据-数字化期刊群”全文网上期刊;《中文科技期刊数据库》入编期刊。

《智能建筑电气技术》杂志是由中国建筑设计研究院主管、亚太建设科技信息研究院主办、入选《中国核心期刊(遴选)数据库》的综合性专业技术刊物。

《农村电气化》由中国科学技术学会主管，中国电机工程学会主办。国内刊号CN:11-2181/TM;国际刊号ISSN：1003-0867，邮发代号：2-853。内容包括：输配电、新能源发电、通信、管理信息系统方面的技术论文、变电运行、高压电器的运行检修、测试仪器的使用等，侧重于农村电网。突出电力为农业、农民、农村经济服务的特色。

成为电气工程师有许多专业知识需要慢慢积累与学习，电气CAD、PLC编程等等，除了自身的学习，评职称也是成为电气工程师的主要途径，发表论文就是必须的了，参评者应当根据要求选择合适的刊物发表，以上电气期刊供大家参考，更多期刊可以在鸣网进行查询。