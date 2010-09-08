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关于环卫方面的论文在哪发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-01 16:45

 　　随着社会的发展人们越来越重视居住环境的质量，干净整洁的居住环境是建设和谐社会的根本，居住环境包括我们的家庭环境、公共场所和道路环境，也包括垃圾的处理和能源的节约利用，都与环境的好坏息息相关，关于环卫方面的论文在哪发表?

　　《环境卫生工程》是由中国城市环境卫生协会华北联络组及天津市环境卫生工程设计研究所联合主办的综合性技术刊物。本刊自1993年创办以来，受到了许多专家及同行们的大力支持与帮助，期刊的覆盖面和影响力不断扩大，发行量不断增长，现已发展成为在环境卫生行业具有权威性和影响力的专业期刊。

环境卫生工程

　　《环境卫生学杂志》主要以综述、编译及简讯等形式报道国外劳动卫生、职业病、工业中毒、环境卫生、环境毒理学、营养与食品卫生、食品毒理学、各种有关的检测方法、儿少卫生等卫生学各个领域的新成果、新进展，为有关科研、教学和卫生防病人员及时提供大量新信息、新知识、新技术、新方法。综述编译、简讯。

环境卫生学杂志

　　《城市环境与城市生态》评职称发表杂志，杂志创办于1988年，为双月刊，由天津市环境保护研究院、天津市环境监测中心、天津市环境工程评估中心、天津市环境影响评价中心联合主办，中国生态学城市生态专业委员会协办的学术性刊物。

城市环境与城市生态

　　更多关于环境工程的期刊可以登陆鸣网搜索，关于环境工程的论文写作，好的选题是关键，环境问题是眼下的热点问题，大家可以在平时就多多关注行业的研究热点和研究方向，拓展思路，寻找适合自己的选题。

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