发表论文查重率要低于多少

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-01 15:54

近年来学术不端的现象屡禁不止，对整个学术界的影响十分严重，论文查重率检测就是一种抑制学术不端行为的手段，不论是毕业论文还是职称论文，都要经过这一检测，发表论文查重率要低于多少?刊物的级别不同查重率的标准就不同，普刊通常要求不超过30%，核心刊物要求就比较高了，大多是不超过10%-15%之间，不少作者在提交论文之前都会自己先进行检测，这也是一种保险的做法，但是面对与查重率及格线的红线靠得太近的论文又不知如何下手修改，有几种小技巧大家可以尝试下。

反抄袭软件检测到的13个相同的字，就认为是雷同，所以连续相同的，不要超过13个字;尽量用同义词替代，改变句子的主动被动语态，另外可以将文字转化为表格，表格基本是查重不了的，文字变成图形，表格变成图形，灵活转变，一目了然，可以适当降低重复率。关于文献引用也有一些小巧，引用的是经典句子，就用上标尾注的方式，在参考文献中表达出来，如果是一般的引用，就采用啰嗦法，将原句中省略的主语、谓语等添加全，哪怕多一个字，也能更胜一筹。在引用标号后，不要轻易使用句号，如果是句号，句号后面的就是剽窃了(尽管自己认为是引用)，所以，引用没有结束前，尽量使用分号。有些人将引用的上标放在了句号后面，这是不对的，应该在句号之前。

以上是一些降低论文重复率的小技巧，查重系统再严谨也是机器，我们在写作修改的时候应当学会适当变通，引用他人的成果讲究一定技巧，完全可以把重复率降至红线以下，从而顺利发表。