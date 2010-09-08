小学教师聘职称的论文应发表在哪里
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-01 15:33
小学教师聘职称的论文应发表在哪里?小学教师也可以评高级职称了，这是教师职称的一重大改革，小学教师要发表职称论文首先要看教师所评审的职称是哪个级别，其次，要看教师自身的教学方向和自己的专业所长，选择与自身条件与需求相符的期刊可以让发表职称论文的过程事半功倍，鸣网为您简单推荐几本：
《上海教育评估研究》以“繁荣文化、追求真谛，发展评估科学，服务教育进步”为宗旨，刊载教育评估理论研究成果、实践经验和评估方法，关注教育评估领域存在的热点、难点问题，比较国内外教育评估制度和发展动态，交流各级各类教育质量保障体系建设经验，反映教育评估领域的新思想、新观点，为教育评估科研和学术交流搭建平台，为教育评估实践经验提供展示空间和理论先导，为完善我国教育质量保障和评估制度提供政策建议，为实施科教兴国战略服务。
《现代教育技术》秉承“立足学术研究、带动实践探索、促进教育技术发展、推动教育现代化”的办刊宗旨，本刊面向教育理论研究和教学实践探索的诸多领域，尤其关注教育信息化、现代化建设，为教育技术理论研究和实践探索提供学术园地。本刊实行双向匿名审稿制度，2009年《现代教育技术》特别策划并重点推出了“美国教育技术学领军人物学术思想研究”系列专题。
《现代基础教育研究》是由上海师范大学主办的综合性基础教育理论刊物。所刊论文主要探讨当前基础教育领域突出问题，反映国内外基础教育理论与实践研究的最新成果，特别关注基础教育领域中融入一定学术思想的应用性研究成果。读者对象为基础教育理论研究者、一线教育实践者和师范院校师生。
提醒教师朋友注意，不要把论文写成工作总结，工作总结可以是论文写作的素材，论文来源于实践，写论文应当把握自己在教学中发现在的问题以及造成问题的原因和自己是如何解决问题这一思路，总之，论文要写什么，需要作者根据自身的具体情况来确定，首先要从问题出发，其次力争写实践中遇到的问题，写小问题，写新问题。
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电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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南方林业科学级别：北大核心
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单位：江西省林业科学院；江西省林学会南方林业科学
当代世界社会主义问题级别：北大核心
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口腔颌面外科级别：北大核心
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纺织导报级别：北大核心
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
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国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
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单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》