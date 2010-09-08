小学教师聘职称的论文应发表在哪里

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-01 15:33

小学教师聘职称的论文应发表在哪里?小学教师也可以评高级职称了，这是教师职称的一重大改革，小学教师要发表职称论文首先要看教师所评审的职称是哪个级别，其次，要看教师自身的教学方向和自己的专业所长，选择与自身条件与需求相符的期刊可以让发表职称论文的过程事半功倍，鸣网为您简单推荐几本：

《上海教育评估研究》以“繁荣文化、追求真谛，发展评估科学，服务教育进步”为宗旨，刊载教育评估理论研究成果、实践经验和评估方法，关注教育评估领域存在的热点、难点问题，比较国内外教育评估制度和发展动态，交流各级各类教育质量保障体系建设经验，反映教育评估领域的新思想、新观点，为教育评估科研和学术交流搭建平台，为教育评估实践经验提供展示空间和理论先导，为完善我国教育质量保障和评估制度提供政策建议，为实施科教兴国战略服务。

《现代教育技术》秉承“立足学术研究、带动实践探索、促进教育技术发展、推动教育现代化”的办刊宗旨，本刊面向教育理论研究和教学实践探索的诸多领域，尤其关注教育信息化、现代化建设，为教育技术理论研究和实践探索提供学术园地。本刊实行双向匿名审稿制度，2009年《现代教育技术》特别策划并重点推出了“美国教育技术学领军人物学术思想研究”系列专题。

《现代基础教育研究》是由上海师范大学主办的综合性基础教育理论刊物。所刊论文主要探讨当前基础教育领域突出问题，反映国内外基础教育理论与实践研究的最新成果，特别关注基础教育领域中融入一定学术思想的应用性研究成果。读者对象为基础教育理论研究者、一线教育实践者和师范院校师生。

提醒教师朋友注意，不要把论文写成工作总结，工作总结可以是论文写作的素材，论文来源于实践，写论文应当把握自己在教学中发现在的问题以及造成问题的原因和自己是如何解决问题这一思路，总之，论文要写什么，需要作者根据自身的具体情况来确定，首先要从问题出发，其次力争写实践中遇到的问题，写小问题，写新问题。