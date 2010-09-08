河南高级兽医师的申报条件
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-12-01 15:32
兽医师是专业的农业技术人才，兽医师应当具备过硬的专业知识和工作经验，以及随机应变解决问题的能力，兽医师的职称评审也是分为初级、中级和高级三个级别，河南高级兽医师的申报条件有哪些?高级职称的要求自然会比初级和中级要高，我们一起来看一下：
高级兽医师申报条件：
1、已通过兽医师资格认证者;
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
高级兽医师申报需要提交的材料：
1、评审简表
2、毕业证
3、资格证
4、聘任证
5、外语免试表
6、论文与著作
7、业绩与成果
8、荣誉证
9、考绩档案
高级兽医师的申报也是需要发表职称论文的，通常在省级或国家级期刊发表2-3篇论文，高级兽医师申报需要在任现职期间，公开发表、出版本专业较高水平的论文(第一作者)、着作(主要编着者)，具备下列条件之一：
(一)着作1部和在省级专业期刊发表论文1篇。
(二)在省级以上专业期刊发表论文2篇。
(三)在省级专业期刊发表论文1篇，以及在国际或全国性专业学术会议上宣读论文1篇或在省级学术会议上宣读论文2篇。
(四)在省级以上专业期刊发表论文1篇，以及解决复杂技术问题而撰写的有较高水平的专项技术分析(论证)报告2篇。
由上述条件可见，高级兽医师职称评审至少要发表2篇文章，我们通常建议大家多准备2-3篇，尤其在单位竞争激烈的情况下，多发表论文是可以加分的，关于兽医师论文写作的问题可以咨询鸣网，如果不清楚可以应该向哪些刊物投稿也可以登陆鸣网查询畜牧兽医类的刊物。
高级兽医师职称论文发表： 《湖南畜牧兽医》(双月刊)创刊于1979年，由湖南省畜牧水产局主管，湖南省畜牧兽医研究所、湖南省畜牧兽医学会主办。《湖南畜牧兽医》一贯坚持理论与实践兼顾、学术与技术相结合，推进畜牧业健康持续发展和新农村建设的宗旨，立足湖南，面向基层，宣传政策法规，普及牧业知识，推广实用技术，介绍养殖经验，交流基层工作，报道科技新成果，传递市场信息，为广大读者提供知识和信息的交流平台。
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