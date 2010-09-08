如何向核心期刊投稿

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-30 16:39

如何向核心期刊投稿?说到投稿方式，无非有两种，一种是作者自己选择刊物进行联系投稿，另一种方式就是找一家信誉好的出版机构帮助发表了，眼下，第二种方式越来越受到人们的认可，主要还是因为出版机构发表效率相比较作者自己发表的效率高出太多，机构比作者更加了解刊物的喜好，可以为作者提供有效的修改建议，这样一来，中稿几率就大了很多，这一优势在发表核心刊物中更为突出，作者自己投稿很可能被退回或者是长时间没有回音，尤其没有发表经验的作者，因此，将您手中的稿件交给中介来投，是一种既保险又可靠的方式。

关于核心期刊发表价格问题，因为期刊和期刊价格不同，学术期刊收取的标准并没有一个统一的定价，只能说,不同的学术期刊,不同的价格，再加上作者论文的字数、图表多少，所占版面大小，所以一定要根据自己文章的情况来考虑价格问题，根据你发表的文章和期刊的选择价格也不同，具体价格作者可以咨询鸣网，将具体情况告诉客服人员，客服人员会提供更加具体更具针对性的帮助和答疑。

核心刊物推荐： 《当代世界社会主义问题》本刊设有“中国社会主义建设的理论与实践”(主要研究和介绍中国特色社会主义理论与实践中的一些重大问题;当代中国改革的重大举措以及人们关心的热点问题)、“国外社会主义纵横”(多层次、多视角地介绍和研究当代国外的社会主义国家、派别、思潮出现的新情况、新问题、新动向;研究当代国际共运的新特点、新变化)、“前苏联东欧研究”(研究和介绍前苏联东欧社会主义建设的经验教训、主要历史人物和历史事件、社会剧变的原因和教训以及剧变后的新动态)、“当代世界政治经济与社会主义”(主要研究和介绍当代世界政治经济和国际关系发生的重大变化以及对当代世界社会主义的影响)、“学术探索与争鸣”(着重鼓励就有关社会主义理论与实践的各种问题展开讨论)等栏目。