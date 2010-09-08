评职称发煤矿类文章什么刊物好发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-30 15:59

评职称发煤矿类文章什么刊物好发表?适合煤矿类文章发表的刊物还是比较多的，作者要根据自己的研究方向和岗位要求选择适合自己发表的刊物，一般煤矿类职称也是分为初中高三个级别，各个级别对发表刊物的要求也是不同的，以下期刊国内供您参考：

《煤炭技术》主要学科优势为煤矿机电、开采、安全、选煤、地质及煤炭化工等新技术、新成果报道。在国内具有举足轻重地位。《煤炭技术》于1982年创刊，曾用名《国外煤炭》，1995年改现名。是经国家科技部和国家新闻出版总署批准的国家级期刊，是集技术性、实用性、导向性和服务性于一体的颇具影响力的综合性煤炭技术类月刊，是黑龙江省优秀科技期刊。

《煤矿开采》期刊是国家煤矿安全监察局主管、煤炭科学研究总院主办的国家级综合性学术期刊,面向国内外公开发行,国内统一刊号：CN:11-3677/TD，国际标准刊号：ISSN:1006-6225。是煤炭行业矿井开采新技术、新产品及研究成果的主要发布媒体之一。《煤矿开采》期刊是中文核心期刊,中国科技核心期刊,国家图书馆重点收藏期刊。

《煤炭转化》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

一般的中高级职称在省级或是国家级刊物发表就可以，对论文的学术含量要求并不苛刻，一般的参评者都可达标，如果职称要求中并没有要求发表核心刊物，我们通常建议大家就没必要再去发表核心刊物，核心刊物发表难度大，耗时长，费用高，除非作者具备相当的实力，也有时间和精力来准备，发表核心刊物确实会为参评者加分不少。