晋升林业副高职称必备条件
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-30 15:21
林业专业人员主要在林业企事业单位和一些工程建设单位工作，还有一些在科研单位，工作涉及的范围比较广，如规划设计、林业资源保护、林业资源监测、育苗生产等等方面，近年来 随着经济的发展，我国林业也呈现多元化发展趋势，与林业相关的如木材加工、旅游、林业化工等等也蓬勃发展起来，林业人才也显得十分紧俏了，晋升林业副高职称必备条件有哪些?以下各方面条件都是满足其中之一即可：
学历和工作年限条件
1.获得博士学位，取得中级职称并从事中级技术职务工作二年以上;
2.获得硕士学位，取得中级职称并从事中级技术职务工作五年以上;
3.大学本科毕业，取得中级职称并从事中级技术职务工作五年以上;
4.符合相应系列职称评审条件中申报高级职称条件的人员。
职称论文条件
1、在国内外公开发行的省级以上科技期刊上发表本专业具有较高价值的学术论文2篇以上。
2、公开出版发行本专业学术、技术著作(译著)1部(独著或合著，本人撰写不少于5万字)。
业绩成果条件
(一)省(部)级科技项目或工程项目的参加者。
(二)市(厅)级下达的科技项日或工程项目的主要参加者。
(三)县级以上林业科技项目或工程项目主持人，或2个项目以上的主要技术负责人。
(四)独立完成本单位技术性较强的生产项目或科研项目3个项目以上。
(五)撰写国家、行业、地方，企业技术标准2项以上的主要参加者。
(六)县级以上营林、森林工业、林产化工生产性项目2项以上的主持者或主要技术负责人。
(七)县级以上森林保护责任区内森林保护项目的主持者或主要技术负责人。
(八)县级以上森林资源管理、森林调查、林业专业调查的主持者或主要技术负责人。
(九)市(厅)级以上推广项目或开发新产品、新技术、新工艺2项以上的主要参加者。
有以上条件不难看出，林业副高职称的评审条件比较高，不论是年限、学历还是职称论文，这就要求林业技术工作者必须在工作岗位上兢兢业业，做好本职工作的同时科研工作也不能松懈，论文来源于实践，科研工作做到位了，必然会让作者的学术水平有所提高，写论文自然就不在话下了。
林业副高职称论文发表期刊： 《林业科技通讯》林业期刊发表，创刊于1958年，是中国林业科学研究院林业科技信息研究所编辑出版的综合性林业科技期刊。收录于《中文核心期刊要目总览》、《中国核心期刊(遴选)数据库》和《中国期刊全文数据库》。
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