什么是CSSCI刊源检索文章

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-30 15:01

什么是CSSCI刊源检索文章?首先我们要弄清什么是CSSCI，CSSCI全称中文社会科学引文索引，收录了由南京大学中国社会科学研究评价中心根据一定的遴选原则与方法选出的刊物，也就是我们常说的南大核心期刊，每年可能都有所删减，主要还是根据刊物的影响因子、引用次数等指标选定，CSSCI刊源检索文章就是发表在南大核心期刊的文章。

通常来说，南大核心期刊数量比北大核心期刊更少一些，一些岗位的职称有明确要求发表南大核心刊物，比如一些高校的副教授或是博导，南大核心期刊好发表吗?南大核心期刊相比北大核心期刊发表难度更大一些，刊物数量少，而杂志社的人力资源也是有限的，发表需求又是众多的，编辑就不可能一篇一篇细读来稿，因此，建议大家把握几个要点，字数最好控制在七千字左右，特别长的编辑是没有耐心看下去的，作者的单位和职位一定要注明，这也是编辑筛选稿件的标准之一，当然，学历越高职位越高稿件自然会越受重视，文章分层次阐述，各层次最好加上小标题，要求学术性强，新颖和特色，最终还是质量为王，没有质量其他方面做的再好也是枉然，摘要一定要写好，第一印象很重要，自己投稿难度大，而且命中率也很低，不如找信誉好的出版机构帮助发表，具体可咨询鸣网在线客服。