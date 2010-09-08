论文版面费一般多少钱
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-29 16:30
发表论文收取版面费是我国学术界不成文的规矩，只要发表论文就要支付相应的版面费，很多人质疑，但是质疑之余，论文该发还是要发的，据了解，国内大部分期刊为收费发表论文，都需要支付版面费，极个别有免费发表的，并不常见，论文版面费一般多少钱?具体的费用并没有统一的标准，因为刊物和刊物的情况不同，一般的价格是核心期刊大多万元以上，普刊600元-1000元左右不等，sci倒是有不少免费发表的，但是难度比较大，注意这里给大家提供的只是大概的价格区间，具体价格还是要结合期刊来看。
不论哪个级别的刊物，大部分刊物都还是最注重文章质量的，给钱就发的刊物越来越少，那样的刊物即便发表多篇也没什么意义，大部分期刊都是在保证文章质量的前提下，才按编辑部统一的收费标准向作者收取的。如果文章质量过差，即使缴纳再多的费用，也不会被录用刊发。从杂志社角度看，因为只有保证杂志的文章质量，刊物的整体水平和影响力才能保证，才能获得社会的认可，这一点核心期刊最为明显，最后提醒大家，发表论文切忌贪图便宜，选择一些垃圾刊物发表，不仅浪费金钱还影响晋升，选择目标期刊，要根据杂志办刊方向，综合考虑论文选题、体裁、晋升政策要求，才能选出最合适的期刊。
期刊推荐： 《新营销》广西省营销杂志，创刊于2003年，由广西师范大学出版社主办。整合业界优秀资源，团聚传媒新锐力量，打造以营销为中心的商业杂志，求索中国市场的解决之道，立志成为中国营销杂志的领跑者。该杂志以国际化、专业化视野，聚焦实战经营，关注企业经营创新和创新营销，分析报道中国营销新潮流，新观念，新方法，新案例，是企业中高级营销经理人、相关研究机构、关心企业营销人士不可不读的专业化营销刊物。
下一篇：返回列表
精品阅读推荐
- 12016-11-29论文版面费一般多少钱
- 22016-11-29小学教学论文在哪里发表
- 32016-11-29广西有哪些医学杂志
- 42016-11-29中级农艺师论文怎么发表
- 52016-11-28发表的统计类文章期刊有哪些
- 62016-11-28经济学权威期刊的论文格式要求
- 72016-11-28高中数学教学论文发表高级刊物
- 82016-11-28云南省发表文章的杂志社有哪些
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 42014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 52015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 62015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12016-11-29建筑设备安装问题与应对措施
- 22016-11-29超高层住宅消防电气设计
- 32016-11-29监理在工程建设各方中的协调作用
- 42016-11-29一井定向与两井定向问题
- 52016-11-29高职国际金融教学改革的方法
- 62016-11-29大学辅导员职称晋升的问题与对策
- 72016-11-29中药治疗糖尿病的疗效
- 82016-11-29妊娠期糖尿病患者的孕期护理
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1国家级中国废钢铁
- 2国家级外科研究与新技术
- 3国家级中华人民共和国卫生部公报
- 4国家级华人世界
- 5国家级中国原子能科学研究院
- 6国家级结核病健康教育
- 7国家级泌尿外科
- 8国家级汽车观察
- 1省级山东省人民政府公报
- 2省级服饰导刊
- 3省级医学文选
- 4省级中国文字研究
- 5省级吉林劳动保护
- 6省级内蒙古宣传思想文化工作
- 7省级山东审判
- 8省级中央政法管理干部学院学报
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
上海船舶运输科学研究所学报级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:31-2023/U
国际刊号:1674-5949
单位：上海船舶运输科学研究所上海船舶运输科学研究所学报
上海对外经贸大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-2089/F
国际刊号:1008-7184
单位：上海对外经贸大学上海对外经贸大学学报
核聚变与等离子体物理级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:51-1151/TL
国际刊号:0254-6086
单位：核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理
口腔颌面外科级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1671/R
国际刊号:1005-4979
单位：同济大学口腔医学院口腔颌面外科
-
口腔颌面外科级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1671/R
国际刊号:1005-4979
单位：同济大学口腔医学院口腔颌面外科
纺织导报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-1714/TS
国际刊号:1003-3025
单位：中国纺织信息中心纺织导报
党的文献级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1359/D
国际刊号:1005-1597
单位：中共中央文献研究馆党的文献
日本学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-2747/D
国际刊号:1002-7874
单位：中国社会科学院日本研究所日本学刊
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》