论文版面费一般多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-29 16:30

发表论文收取版面费是我国学术界不成文的规矩，只要发表论文就要支付相应的版面费，很多人质疑，但是质疑之余，论文该发还是要发的，据了解，国内大部分期刊为收费发表论文，都需要支付版面费，极个别有免费发表的，并不常见，论文版面费一般多少钱?具体的费用并没有统一的标准，因为刊物和刊物的情况不同，一般的价格是核心期刊大多万元以上，普刊600元-1000元左右不等，sci倒是有不少免费发表的，但是难度比较大，注意这里给大家提供的只是大概的价格区间，具体价格还是要结合期刊来看。

不论哪个级别的刊物，大部分刊物都还是最注重文章质量的，给钱就发的刊物越来越少，那样的刊物即便发表多篇也没什么意义，大部分期刊都是在保证文章质量的前提下，才按编辑部统一的收费标准向作者收取的。如果文章质量过差，即使缴纳再多的费用，也不会被录用刊发。从杂志社角度看，因为只有保证杂志的文章质量，刊物的整体水平和影响力才能保证，才能获得社会的认可，这一点核心期刊最为明显，最后提醒大家，发表论文切忌贪图便宜，选择一些垃圾刊物发表，不仅浪费金钱还影响晋升，选择目标期刊，要根据杂志办刊方向，综合考虑论文选题、体裁、晋升政策要求，才能选出最合适的期刊。

期刊推荐： 《新营销》广西省营销杂志，创刊于2003年，由广西师范大学出版社主办。整合业界优秀资源，团聚传媒新锐力量，打造以营销为中心的商业杂志，求索中国市场的解决之道，立志成为中国营销杂志的领跑者。该杂志以国际化、专业化视野，聚焦实战经营，关注企业经营创新和创新营销，分析报道中国营销新潮流，新观念，新方法，新案例，是企业中高级营销经理人、相关研究机构、关心企业营销人士不可不读的专业化营销刊物。