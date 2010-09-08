小学教学论文在哪里发表
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-29 15:50
教学论文就是教师将教学实践中发现的某些问题进行深入探讨与研究，并得出结论，所以说教学论文是教师教学成果的体现，也是教师教学水平高低的评价标准之一，小学教学论文也是如此，不少小学教师对于论文的写作感到为难，其实为难的根源主要还是由于不注重平时的积累与总结，小学教学论文在哪里发表?
《小学语文教师》小学语文教育期刊，是由上海市新闻出版局主管、上海教育出版社主办的教师教学辅导读物。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
《小学教学研究(理论版)》杂志社创刊于1980年，至今已走过了30多个春秋，出版杂志470期。她伴随着战斗在教育一线的千百万辛勤园丁们共渡风雨，共同成长。同时，也见证了30多年来中国小学教育在改革发展道路上的艰辛与坎坷、成就与辉煌。
《小学时代(教育研究)》一直关注社会前进、教育成长，并以其丰富多彩的社会活动诸如献给母亲的爱、五月的鲜花、六一儿童节大型科普游艺活动、号召捐助贫困儿童、科技节、夏令营、体育节、艺术节、科普知识大赛……在社会上获得广泛认同和赞誉。2010年成都书市为玉树小学生捐助杂志上千册。
以上小学教育期刊供大家参考，具体发表哪本期刊要看老师的教学科目以及自身的教学特点，还有所在学校的具体要求了，关于更多教学论文的写作与发表可以咨询鸣网在线客服。
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