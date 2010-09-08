广西有哪些医学杂志

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-29 15:07

医学专业工作者，不论是从事医疗工作还是预防医学工作，或者是医学教学工作，都会面临医学论文的写作，医学论文的写作不仅是对作者自身的提升，也是医学界学术交流的一种方式，可以从中相互交流与学习，对整个医学事业的发展都是一种促进，医学论文的水准也能反映出一个人、一个单位乃至一个国家的医学发展水平，广西有哪些医学杂志?

《广西中医学院学报》是广西中医学院主办的省级中医药学术期刊，国内统一刊号：CN45-1245/R，国际标准刊号：1008-7486，国内外公开发行，季刊，大16开，逢季末月出版。本刊主要反映我院及区内外中西医药科研、临床与教学等方面的新成果、新信息。内容涉及中医、西医及其他社会、自然科学，开设有理论研究、临床报道、中西医结合临床、药学研究、名医经验、医案评析、教学研究与管理、中医发展战略、针灸推拿、医史文献等栏目。本刊既是名老中医、专家学者的讲台，又是中医药新秀的天地。

《广西医学》杂志系广西壮族自治区卫生厅主管，广西壮族自治区医学科学情报研究所主办，在国内外公开发行的综合性医学学术期刊。办刊宗旨：反映医药卫生领域的科研成果和实践经验，快速传递区内、外医学信息，推广先进技术，交流防病治病经验。

《医学文选》广西省医学期刊，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

医学期刊的选择大家可以详细了解下当地有没有目录，比如浙江省就有一级目录和二级目录，了解下单位有没有指定发表的刊物，如果有那就省去了作者自己选择刊物的精力了，如果没有，作者应当结合岗位的需求与自身专业所长选择适当的刊物发表。