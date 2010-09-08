中级农艺师论文怎么发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-29 14:45

农艺师是从事农业技术人员的一个统称，农艺师的职称评审也设有三个级别：初级、中级、高级，说到评职称就一定离不开职称论文的写作与发表，不少专业技术工作这搞生产搞科研是一把好手，写论文就开始犯难了，其实论文来源于实践，写过论文的作者一定对这一点深信不疑，中级农艺师论文怎么发表?

我们首先来看看中级农艺师论文的要求有哪些，要求在公开发行的有正式刊号的杂志上发表2-3篇论文，论文字数3000-6000字左右，这里提个建议给大家，这2-3篇文章最好不要集中在一本刊物上发表，也不要集中于某个时间段一起发表，分散发表比较合适，有些地区是有明确要求的，有些地区不作要求，但是这一点确实会影响评委老师的评分，所以希望大家注意，另外一点，论文的写作、投稿、修改、出版印刷一系列环节都是需要时间的，评职称之前3-6个月收到刊物就行，不要提前太多，也不要迟于3个月，建议大家留出富余时间，以免遇到特殊情况文章被推后发表，影响职称的评审。

中级农艺师论文发表刊物：《农村科技开发》国家级农村科技杂志，杂志是由农业部主管,全国高等农业院校学报研究会、河北农业大学主办的面向国内外发行的农业科普类杂志。农村科技开发杂志栏目设置本刊特稿、热点话题、调查报告、市场经纬、乡村观察、综合报告等。